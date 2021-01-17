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Dünyanın en pahalı sanat eseri "Da Vinci Of Dept" yoğun ilgi görüyor.

ABD’nin Grand Central İstasyonu'nunda sergilebmeye başlanılan, 14 metre uzunluğunda, tamamı gerçek 2 bin 600 üniversite diplomasından dizayn edilmiş ve değeri 470 milyon dolar olan, dünyanın en pahalı sanat eseri "Da Vinci of Dept" ziyaretçilerin akınına maruz kaldı.

17 Ocak 2021 Pazar 17:15
Dünyanın en pahalı sanat eseri
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İnsanların dikkatini Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite eğitiminin artan maliyetine çekmek için, üniversite kampüslerinde uzun süredir tercih edilen bira markası Natural Light'ın eseri, Leonarda da Vinci'nin Salvator Mundi'sini (450.3 milyon) bile geride bıraktı.

İçecek şirketi bu çalışmayı şimdiye kadarki en pahalı sanat eseri olarak tanımladı. Sergilenen 2.600 diploma, ABD'de dört yıllık üniversite eğitiminin ortalama maliyeti olan 180.000 ABD Doları ile çarpılarak 470 milyon ABD Doları değerindedir.

Marka ortaya çıkan sanat eseriyle ilgili olarak, "tasarım, öğrencilere hem borç krizinin boyutunu hem de üniversitede borç yükü olanlar üzerindeki kaotik etkisini göstermeyi amaçlıyor" dedi. Bu, markanın ülkenin öğrenci borcu sorununa ışık tutmaya devam eden çabasının bir parçası.

ABD öğrenci kredisi borcu 2021 yılında 1,7 trilyon dolarlık rekor bir seviyeye ulaştı.



Son Güncelleme: 17.01.2021 17:15
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Anahtar Kelimeler:
ABDSanatEseri
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