Dünya'nın en büyük buzdağı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya!

Britanya Denizaşırı Bölgesi’nde yer alan Dünya’nın en büyük buz dağı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. 2017 yılında kayıt altına alınan ve o yıldan bu güne 1800 kilometrekaresinin eriyerek yok olduğu tespit edildi.

İngiltere’ye ait bir nakliye uçağı tarafından görüntülenen A68a ismine sahip olan buz dağı 2017 yılında 6.000 kilometrekare iken 2020 yılında 4200 kilometrekare olarak hesaplandı.

Britanya Denizaşırı Bölgesi’ndeki Güney Georgia Adası’na doğru ilerleyen buz dağının dalgaların çarpması sebebi ile parçalara ayrılmasının deniz ulaşımında problemler yaratacak olması sebebi ile A68a isimli buzdağı bundan sonra güvenlik amacı ile izlenerek kontrol edilecek.