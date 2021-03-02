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Dünyanın 30 yaşından küçük en önde gelen 30 müzisyeni arasında çello sanatçısı Jamal Aliyev'de yer aldı!

ÇEV Sanat tarafından Genç Yetenekler projesi çerçevesinde eğitim almaya devam eden Türk çello müzisyeni Jamal Aliyev, klasik müzik dalında sergilediği ulusal ve uluslararası performans ile merkezi İngiltere olan Classic FM tarafınca düzenlenen “Dünyanın 30 Yaş Altı En Önde Gelen 30 Müzisyeninden Biri” içinde yer aldı.

02 Mart 2021 Salı 17:23
Dünyanın 30 yaşından küçük en önde gelen 30 müzisyeni arasında çello sanatçısı Jamal Aliyev'de yer aldı!
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Kendisi 5 yaşındayken Ankara’da çello üzerine eğitimler almaya başladı ve 13 yaşına geldiğinden beri müzik eğitimlerini almak adına Londra’da yer alan Türk çello sanatçısı Jamal Aliyev, klasik müzik dalında sergilediği performans ve çalışmalar ile Türkiye’yi uluslararasında başarılı bir şekilde temsil etmeye devam ediyor. ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi içeriğinde Londra Guildhall School’da sanatçı diploması için eğitim almakta olan ve bunun yanında Almanya’da Hoshchule für Musik Köln’de doktora eğitimleri almakta olan Jamal Aliyev, İngiltere’de Classical FM tarafından yapılan bildiriye göre; “Dünya üzerinde bütün enstrümanlar arasında en önde gelmekte olan 30 yaşından küçük genç müzisyenlerden seçilen 2 çello sanatçısından birisi” oldu.

 

 

2019 senesinin Ekim ayında New York’ta yapılan Concert Artist Guild yarışmasından birincilik ile ayrılarak dünya kariyeri üzerinde büyük adımlar atan Jamal Aliyev, başarıları ile şimdiye kadar birden fazla ödülü Türkiye’ye kazandırmıştır. Avrupa’nın birden fazla şehrinde gençliğinin başlarından beri değerli orkestralar ile sahne alarak ismini duyuran Türk çello sanatçısı Aliyev, Londra’da yer alan dünyanın en büyük klasik müzik festivaline kabulü gerçekleşen BBC Proms Festivali’nde de konserler verecek. Festival kapsamında 8 bin kişinin Royal Albert Hall’da BBC Konser Orkestrası eşliğinde sahne alacak Jamal Aliyev, her sene düzenli bir şekilde solo konserleri, BBC Radyo ve Televizyonunda da canlı bir şekilde yayınlacak.

 

 

Fazıl Say ile birlikte bir albüme birde Amerika tunesine imza atacak!

Pandemi süreci kapsamında Londra’da ağırlıklı bir şekilde çalışmakta olduğu solo albüm çalışmalarında stüdyo kayıt aşamasında olan Jamal Aliyev, Fazıl Say’ın ‘Su Dünyanın Sırrı’ adlı albümünde de büyük rol oynadı. Jamal Aliyev’in gelecek zaman dilimlerinde yürürlüğe sokacağı projeler arasında Fazıl Say ile birlikte yeni albüm kaydı ve birlikte yapacakları Amerika tunesi de bulunmakta. Bunun dışında dünya üzerinde tanınmış orkestra şeflerinden biri olan Howard Griffiths’in yönetimini üstleneceği Viyana Radyo Senfoni Orkestrası ile birlikte yapılan albüm kayıtlarında, Sony Classical Record aracılığı ile yayınlandıktan sonra Shostakovich Çello Konçertosu tarafından seslendirilecek Asya ile Amerika’da uzun zaman boyunca yapılacak tuneler ile birlikte birçok festivalde de bulunacak.

 

 

ÇEV Sanat Kurucu Başkanı olan Berrin Yoleri: Jamal’ın sergilediği performans ve başarıdan çok mutlu olduğunu dile getirirken, “ÇEV Sanat olarak amaçladığımız kültür ile sanat alanı içerisinde ülkemizi temsil etmekte olan dünya çapı sanatçıların yetiştirilmesini sağlamak. Bu amaç ile sanat kurumumuzu oluşturmakta olan değerli sanatçılardan Fazıl Say, Bülent Evcil, İbrahim Yazıcı, Mehmet Yasemin’in danışmanlığı ile birlikte genç sanatçılarımızın her konuda destek almasını sağlıyoruz. Jamal adını dünyanın en iyi çello sanatçılarından birisi olarak sık sık duyacağımızı biliyoruz. Bu anlamda Jamal’in başarısının arkasından birçok yetiştirdiğimiz genç sanatçılarında önek almasını, motivasyon sahibi olmalarını çok önemsemekteyiz. Burada önemli olan ise toplumun bütün kesimlerinden kişi ve kurumların bizim ile birlikte bu yetenekli gençlerin yanında olması.” şeklinde konuştu.

 

 



Son Güncelleme: 02.03.2021 17:23
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Anahtar Kelimeler:
ÇEV SanatJamal AliyevClassical FMÇelloJamal Aliyev InstagramFazıl Say
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