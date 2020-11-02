Dünyada koronavirüs vaka sayısı 47 milyonu aştı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgın hastalığı 11. ayına girerken vaka sayılarında ki artış hızla devam ediyor. Bir çok ülkede yüzlerce kuruluş hastalığın çaresini araken, virüs üzeride etkili herhangi bir ilaç yada aşı bulunabilmiş değil.

REKOR ABD'DE

Hastalık ile mücadele ve tedavi arayışları devam ederken, vaka sayılarında ki hızla yükseliş devam ediyor. Son gelen bilgilere dünya üzeriden ki toplam enfekte olan kişi sayısı 47 milyonu aştı.

Vaka sayılarında rekor ise uzun sürede bu yana ABD'de ülkede toplam vaka sayısı 9 milyonu aştı. İkinci ve diğer sıralama ise 8 milyonu aşan hindistan ve 5 milyonu aşa Brezilya olarak açıklandı.

TOPLAM ÖLÜM SAYISI 1 MİLYON 207 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan hastalığa yakalanıp hayatını kaybeden toplam kişi sayısı ise 1 milyon 207 bini geçti. Hastalığı atlatıp sağlığına geri dönen kişi sayısı ise yaklaşık 34 milyon olarak açıklandı.