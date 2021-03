Dünya ticaretinin aktığı Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi yerinden kurtarıldı

24 Mart tarihinde ülkede etkili olan kum fırtınası ve kötü hava koşullarından dolayı görüş mesafesi düşen The Ever Given gemisi Süveyş Kanalı'ndan geçişi sırasında kıyıya çarparak kaza yapmış ve karaya oturmuştu. Evergreen Marine şirketine ait dev geminin yerinden kurtarılarak tekrar yüzdürülmesi için çalışmalar hızla başlatılmıştı.

400 metre uzunluğunda olan dev The Ever Given yük gemisinin kanalı tıkamasının ardından kurtarma çalışmalarına hızla devam eden kanal idaresi, bugün çalışmaların başarılı sonuçlanmasıyla birlikte Ever Given gemisinin yerinden kurtarıldığı ve tekrar yüzdürüldüğünü açıkladı. Fiilen yüzdürülmeye başlayan geminin ardından Süveyş Kanalı'nın yeniden gemi trafiğine açıldığı bildirildi.