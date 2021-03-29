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Dünya ticaretinin aktığı Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi yerinden kurtarıldı

Dünya ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak sıkışan The Ever Given gemisi, başlatılan çalışmaların başarılı sonuçlanmasıyla birlikte bulunduğu yerden kurtarıldı.

29 Mart 2021 Pazartesi 11:15
Dünya ticaretinin aktığı Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi yerinden kurtarıldı
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24 Mart tarihinde ülkede etkili olan kum fırtınası ve kötü hava koşullarından dolayı görüş mesafesi düşen The Ever Given gemisi Süveyş Kanalı'ndan geçişi sırasında kıyıya çarparak kaza yapmış ve karaya oturmuştu. Evergreen Marine şirketine ait dev geminin yerinden kurtarılarak tekrar yüzdürülmesi için çalışmalar hızla başlatılmıştı.

400 metre uzunluğunda olan dev The Ever Given yük gemisinin kanalı tıkamasının ardından kurtarma çalışmalarına hızla devam eden kanal idaresi, bugün çalışmaların başarılı sonuçlanmasıyla birlikte Ever Given gemisinin yerinden kurtarıldığı ve tekrar yüzdürüldüğünü açıkladı. Fiilen yüzdürülmeye başlayan geminin ardından Süveyş Kanalı'nın yeniden gemi trafiğine açıldığı bildirildi.



Son Güncelleme: 29.03.2021 11:15
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Anahtar Kelimeler:
Süveyş KanalıThe Ever Given Gemisi
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