Dünya şokta! ABD'nin Nükleer Güvenlik Yönetimine siber saldırı

Sadece ABD değil bütün dünyanın içine korku salan bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre ABD'nin Ulusal alanda hizmet verdiği 'Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne siber saldırı düzenlendi. Hacker olarak bilinen korsanların bu saldırısı sonrası yaklaşık 6 kurum ve kuruluşun bu saldırıdan etkilendiği öğrenildi.

ABD merkezli Politico isimli yayın kuruluşunun manşet olarak yayımladığı haberde hem Enerji Bakanlığı'na hem de Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne siber saldırım düzenlendiği duyuruldu. Tüm dünyanın etkileneceği bu saldırıda ayrıca 6 kurum ve kuruluşun da etkilendiği belirtilirken nükleer silah depolarının ve ve depoların durumlarını trakip eden Güvenlik Yönetimi’nin saldırıdan ne kadar etkilendiği hakkında detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

'SALDIRININ BOYUTU HAFTALAR SONRA BELLİ OLABİLİR'

Yetkili kaynaklardan ediniline bilgilere göre gerçekleştirilen siber saldırının boyutunun ölçülmeye çalışıldığı belirtilirken konuyla ilgili yapılan açıklamada saldırılarda hangi bilgilere erişim sağlandığının tespitinin yapılmadığı ve bu tespitin netlik kazanması için bir kaç haftanın geçmesi gerektiği kaydedildi.

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı bakanlık sözcüsü Shaylyn Hynes duyururken Hynes açıklamasında soruşturmanın devam ettiğini ve bu soruşturma kapsamında zararlı bir yazılım tespit edilerek hemen harekete geçildiğini ifade etti. Sözcü Hynes, açıklamasında, "Bakanlığımız ve Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi’ne bir etkisi olmamıştır” diye konuştu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden saldırıları gerçekleştirenlere büyük bedeller ödeteceklerini söyleyerek açıkça tehdit ederken CISA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu saldırı, federal hükümetin yanı sıra eyalet ve yerel yönetimlere, önemli altyapı şirketleri ve diğer özel sektör kuruluşlarına da ciddi tehdit oluşturmaktadır." denildi.

SALDIRI RUSYA TARAFINDAN MI YAPILDI?

Uluslararası basın organlarında son dakika haberi olarak yayımlanan haberlerde söz konusu saldırının Rusya tarafından yapılmış olabileceği iddia edildi. Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi de saldırıyı Kremlin’e bağlı hackerların gerçekleştiğini öne sürdü.