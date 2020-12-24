Dünya Sağlık Örgütü'nden mutasyon geçiren Covid-19'a ilişkin açıklamalar!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) mutasyona uğramış olan yeni Covid-19 virüsünün büyük ölçüde daha bulaşıcı olduğunu açıkladı. Yetkililer tarafından konu kapsamında yapılan açıklamalarda virüsün eski halinden daha tehlikeli olduğuna dair bir delil elde edilmediği ifade edildi.
Daha bulaşıcı ancak ölümcül değil
Uzmanlar virüsün mutasyon geçirmiş halinin eskisine göre çok daha bulaşıcı olduğunu ancak daha ölümcül olmadığını ifade ettiler. Aynı zamanda mutasyon geçirmiş halinin genç bireylerde daha çok görüldüğü de aktarılanlar arasında yer aldı.
Son Güncelleme: 24.12.2020 05:18