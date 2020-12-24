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Dünya Sağlık Örgütü'nden mutasyon geçiren Covid-19'a ilişkin açıklamalar!

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de tespit edilen mutasyon geçirmiş Covid-19 virüsü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda virüsün önceki haline göre çok daha bulaşıcı olduğu ifade edildi...

24 Aralık 2020 Perşembe 05:18
Dünya Sağlık Örgütü'nden mutasyon geçiren Covid-19'a ilişkin açıklamalar!
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) mutasyona uğramış olan yeni Covid-19 virüsünün büyük ölçüde daha bulaşıcı olduğunu açıkladı. Yetkililer tarafından konu kapsamında yapılan açıklamalarda virüsün eski halinden daha tehlikeli olduğuna dair bir delil elde edilmediği ifade edildi.

DSÖ’nün Avrupa temsilciği bünyesinde, İngiltere’de tespit edilen mutasyon geçirmiş Covid-19 virüsü hakkında görüşmeler düzenlendi. Alanında uzman olan kişiler mutasyon geçirmiş virüsün daha bulaşıcı olduğunu belirterek bununla nasıl mücadele edilebileceği konusunda stratejiler üzerine konuştular.

Daha bulaşıcı ancak ölümcül değil

Uzmanlar virüsün mutasyon geçirmiş halinin eskisine göre çok daha bulaşıcı olduğunu ancak daha ölümcül olmadığını ifade ettiler. Aynı zamanda mutasyon geçirmiş halinin genç bireylerde daha çok görüldüğü de aktarılanlar arasında yer aldı.



Son Güncelleme: 24.12.2020 05:18
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19PandemiMutasyonIngiltereDünya Sağlık Örgütü
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