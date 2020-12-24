Dünya Sağlık Örgütü'nden mutasyon geçiren Covid-19'a ilişkin açıklamalar!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) mutasyona uğramış olan yeni Covid-19 virüsünün büyük ölçüde daha bulaşıcı olduğunu açıkladı. Yetkililer tarafından konu kapsamında yapılan açıklamalarda virüsün eski halinden daha tehlikeli olduğuna dair bir delil elde edilmediği ifade edildi.

Daha bulaşıcı ancak ölümcül değil

DSÖ’nün Avrupa temsilciği bünyesinde, İngiltere’de tespit edilen mutasyon geçirmiş Covid-19 virüsü hakkında görüşmeler düzenlendi. Alanında uzman olan kişiler mutasyon geçirmiş virüsün daha bulaşıcı olduğunu belirterek bununla nasıl mücadele edilebileceği konusunda stratejiler üzerine konuştular.

Uzmanlar virüsün mutasyon geçirmiş halinin eskisine göre çok daha bulaşıcı olduğunu ancak daha ölümcül olmadığını ifade ettiler. Aynı zamanda mutasyon geçirmiş halinin genç bireylerde daha çok görüldüğü de aktarılanlar arasında yer aldı.