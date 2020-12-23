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Dünya Sağlık Örgütü sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Dünya Sağlık Örgütü yaşanan koronavirüs hastalığı için sürü bağışıklığının 2021 yılı sonuna kadar oluşmayacağını belirtti.

23 Aralık 2020 Çarşamba 17:49
Dünya Sağlık Örgütü sürü bağışıklığı için tarih verdi!
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Yaklaşık bir sene evvel Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hastalığı üzerinde etkili aşıların geliştirilmesiyle birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nden sürü bağışıklığı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre DSÖ'de görevli olan bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan geçtiğimiz günlerde İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon geçirmiş yeni koronavirüsün dünyanın gardını düşürmemesi gerektiğini söyledi ve nüfus bağışıklığının dünya üzerinde sağlanmasının zaman alacağını sözlerine ekledi. Swaminathan, mutasyona uğrayan virüsün bulaş oranın yükseldiğini fakat hastalığın klinik olarak şiddetini artırdığını tespit etmediklerini belirtti.

AŞILARIN VURULMASIN ZAMAN ALACAK

DSÖ'de görevli bilim adamı Dr. Soumya Swaminathan, şu anda kullanımına onay verilen aşıların koronavirüsün varyantını kapsamayacağına inanmak için "hiçbir neden" olmadığını belirtirken, dünya nüfusunun aşılanmasını yaklaşık 6 ay zaman alacağını vurguladı.

2021 SONUNDA BAĞIŞIKLIK OLUR

Dr. Soumya Swaminathan koronavirüs hastalığı ile mücadelede sona yaklaşıldığını ve tünelin sonundaki ışığın görüldüğünü söyledi.Ancak önümüzdeki bir kaç ayın kritik geçeceğini sözlerine ekledi.

Sürü bağışıklığı ile ilgili olarakda konuşan  Swaminathan, bazı ülkelerde nüfus bağışıklılığının belli bir seviyeye gelmesi 2021 yılı sonunda olacağını belirtti. 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 23.12.2020 17:49
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Anahtar Kelimeler:
DsöSürü BağışıklıKoronavirüs
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