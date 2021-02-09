Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün hayvan kaynaklı olmadığını kanıtladı

Çin’de ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde 2.3 milyondan fazla insan yaşamını yitirdi. Virüs, dünyanın bütün işleyiş düzenini bozdu.

Salgının, Çin’in Wuhan şehrindeki bir hayvan pazarından çıktığı iddia edilmişti. Uzun bir süre boyunca virüsün yarasadan ortaya çıktığına inanıldı. Dünya Sağlık Örgütü, salgının ortaya çıkışının üzerinden 1 sene geçtikten sonra Wuhan’a araştırma yapmak amacıyla gitti.

Dünya Sağlık Örgütü’nden Peter Ben Embarek ve Marion Koopmans toplantıda söz aldı.

Çin’e araştırma yapmak için giden ekip, kayda değer bir sonuca ulaşamamış. Embarek, virüsün Wuhan’da bulunan yarasa mağaralarından çıktığına dair kanıt bulamadıklarını ifade etti.

Aynı şekilde virüsün, yarasa dışında bir hayvandan çıktığına dair de bir kanıt bulunamamış. Embarek’in açıklamalarına göre virüsün laboratuvarda üretildiği ve bilerek dünyaya yayıldığı düşüncesi gerçek değilmiş. Dünya Sağlık Örgütü, dondurulmuş gıda ürünlerini de inceleme altına alacakmış.

