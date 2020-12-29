Dünya kamuoyu bunu konuşuyor! Otomobil kullanan kadına 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Baskıcı kanunlarının çok fazla olması ile bilinen Suudi Arabistan’da dün alınan bir karar dünya kamuoyunda tepkilere neden oldu. Kadınlara otomobil kullanmayı yasak eden ülkede 2018 yılında araç kullandığı için tutuklanarak cezaevine gönderilen ve daha sonra serbest bırakılan bir kadın 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İnsan hakları üzerinde sık sık ihlaller yapan ülkede 2018 yılında kadınların da tek başına otomobil kullanabilmeleri hakkında bir durum başlatan aktivist Loujain al-Hathloul’a verilen cezaya gerekçe olarak ise ulusal güvenliği tehlikeye attığı ve ülkenin siyasi sistemini değiştirmek için çalışma başlattığı gösterildi.

Söz konusu karar ilişkin yapılan açıklamada 31 yaşındaki aktivistin aslında gerçek suçunun yabancı basın ile iletişime geçmek ve aralarında Birleşik Krallık'da dahil olmak üzere ABD’li diplomatlarla görüşmek olduğu belirtildi.