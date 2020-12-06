Dünya genelinde koronavirüs yüzünden ölümler 1 milyon 534 bini geçti

2019 yılının Aralık ayında ilk Çin'de bir hayvan pazarında ortaya çıkan korona virüs hastalığı 1 sene geçmesine rağmen dünya üzerinde yayılma ve can almaya devam ediyor.

TOPLAM ÖLÜM 1 MİLYON 534 BİNİ GEÇTİ

'Worldometers' intenet sitesinde açıklanan resmi rakamlara göre şu ana kadar dünya üzerinde tespit edilen korona virüs vaka sayısı 67 milyona dayandı.. Hastalık sebebiyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı ise 1 milyonn 534 bini geçti.

Ayrıca hastalığa yakalanıp sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 46 milyon 250 bini geçti.

REKOR ABD'DE

Vaka sayılarında rekor ise dünya devi ABD'de. Ülkede şu ana kadar tespit edilen korona virüs vaka sayısı 15 milyona dayandı. Salgın hastalık sebebiyle ölen kişi sayısı ise 288 bini olarak açıklandı.

ABD'den sonra vaka sayılarında yaklaşık 10 milyon vaka ile Hindistan, 6,5 milyon vaka ile Brezilya,2,5 milyon vaka ile Rusya, 1,8 milyon vaka ile İtalya olarak açıklandı. Türkiye'de ise bugüne kadar tespit edilen korona virüs vaka sayısı 533 bini aştı.

Dünya üzerinden en fazla ölümlerin gerçekleştiği ülkeler ise ABD'den sonra 176 bin ölüm ile Brezilya, 140 bin ölüm ile Hindistan. 110 bin ölüm ile Meksika ve 61 bin ölüm ile İngiltere oldu. Türkiye'de ise bu kadar hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 14 bin 705 oldu.