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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 50 milyonu aştı

Koronavirüs hastalığı ile mücadele sürecinde 11.ayı geride bırakan Dünyada vaka sayıları giderek artmaya devam ediyor. Açıklanan resmi rakamlara göre hastalığın bulaştığı kişi sayısı 50 milyonu aştı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 23:57
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 50 milyonu aştı
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Geçtiğimiz yıl aralık ayında ortaya çıkan ve kısa süre içinde rekor bir hızla tüm dünya ülkelerine yayılan hastalık ile mücadelede 11.ayı geri bırakıldı. Bu süreç içinde bir çok ülkede yüzlerce kurum ve kuruluş hastalık üzeriden etkili bir ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarında bulunmuş olsada şu anda henüz etkili bir ilaç ve aşı bulunabilmiş değil.

DÜNYADA VAKA SAYISI 50 MİLYONU AŞTI

Dünya sağlık örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs vaka sayıları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Son açıklanan resmi bilgilere güncel vaka sayısı 50 milyonu aştı. Öte yandan hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 250 bini geçmiş durumda. Yaklaşık 36 milyon kişi ise hastalığı atlatıp normal hayatına geri döndü.

REKOR VAKA SAYILARI ABD'DE


Dünyada hastalıktan en çok etkilenen ülke ise dünya devi ABD'de oldu. Hastalık ilk görülmeye başladığında pek ciddiye almayan ABD'de şu anda güncel vaka sayısı 10 milyonu, hayatını kaybeden kişi sayıyı ise 242 bini aşmış durumda.

Öte yandan ABD'den sonra hastalıktan en çok etkilenen ülkeler ise  sırasıyla Hindistan, Brezilya, Rusya, Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere ve Kolombiya oldu.

AVRUPA'DA VAKA SAYILAR ARTIYOR

Avrupa'da ise koronavirüs hastalığından en çok etkilenen ülkelerin başında ise Fransa,İspanya , İtalya ve İngiltere geliyor. Fransa'da günlük vaka sayılarında rekorlar yaşanırken ülkede şu ana kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 1 milyon 600 bini aşmış durumda.toplam vefat ise 39 bini geçti. İspanya’da ise 1 milyon 388 bin kişi hastalığa yakanırken toplam can kaybı 38 bini aştı.. İngiltere’de ise 1 milyon 171 bin 441 kişide koronavirüs tespit edilirken, 48 bin 888 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. 

 



Son Güncelleme: 07.11.2020 23:57
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KoronavirüsDünyada Koronavirüs Vaka Sayısı
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