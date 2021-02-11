Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 108 milyonu geçti

2019 yılının Aralık ayında Çin'de ilk kez görülen ve kısa süre içinde dünya geneline yayılarak pandemi ilan edilen korona virüs hastalığı hız kesmiyor. Son olarak açıklanan resmi rakamlar göre dünya genelinde vaka sayısı 108 milyonu aştı.

REKOR VAKA ABD'DE

Hastalığın en çok ülke ise uzun süredir bu yana ABD'de oldu. ABD'de bugüne kadar tespit edilen korona virüs vaka sayısı 28 milyona dayandı.

ABD'den sonra ise yaklaşık 11 milyon vaka ile Hindistan, 9,5 milyon vaka ile Brezilya ve 4,5 milyon vaka ile Rusya yer alıyor.

25 MİLYON KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Öte yandan hastalık üzerinde etkili geliştiren aşılama çalışmaları devam ederken, can kayıplaro dünya genelinde 2,3 milyona ulaştı. Yaklaşık 81 milyon kişi ise hastalığı atlatarak eski sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 440 bin 137 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.