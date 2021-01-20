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Dünya genelinde koronadan iyileşenlerin sayısı 70 milyona dayandı

Dünya genelinde pandemi ile mücadele sürerken, hastalığa yakalanıp sağlığına kavuşan kişi sayısı 70 milyona dayandı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 01:01
Dünya genelinde koronadan iyileşenlerin sayısı 70 milyona dayandı
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Çin'de ortaya çıkan koronavirüs pandemisi kabusu sürerken, hastalığa yakalanıp eski sağlığına kavuşan kişi sayısıda giderek artıyor.

Son olarak açıklanan resmi rakamlara göre hastalığa yakalanıp atlatan kişi sayısı 70 milyona dayandı.

Dünya üzerinde en çok vaka ve can kaybının yaşandığı ülkelerde diğer yandan en fazla iyileşen ülkeler oldu. Hastalık ile yoğun bir şekilde mücadele eden dünya devi ABD'de bugüne kadar salgın hastalığa yakalanıp iyileşen kişi sayısı yaklaşık olarak 15 milyon, Hindistan'da 10 milyon, Brezilya'da 7,5 milyon ve Rusya'da ise 3 milyon kişi salgın hastalık koronavirüs atlatmayı başardı.

 

Türkiye'de de  ise koronaya yakalanan2 milyon 277 bin 987 kişi hastalığı atlattı.

İyileşenlerin sayısı Avrupa ülkesi  İtalya’da 1 milyon 781 bini, Kolombiya'da 1 milyon 750 bini, Almanya’da 1 milyon 716 bini Arjantin'de 1 milyon 595 biniİngiltere'de 1 milyon 558 bini, Meksika'da 1 milyon 237 bini aştı.

Dünya genelinde 25 milyon 351 bin 870 kişi halen koronavirüs hastalığı ile mücadele ediyor.

Son açıklanan resmi rakamlar göre dünya genelindeki vaka sayısı 97 milyona dayanırken, virüs nedeniyle 2 milyon 59 bin 659 kişi ise hastalığa karşı yaşam savaşını kaybetti.



Son Güncelleme: 20.01.2021 01:01
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsDünya Geneli Koronavirüs Hastalığı
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