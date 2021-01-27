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Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 100 milyonu aştı!

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs pandemisinde 1 seneden fazla zaman geride bırakılırken, dünya üzerindeki vaka sayısı 100 milyonu, iyileşen kişi sayısı ise 73 milyonu aştı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:42
Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 100 milyonu aştı!
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Çin'de ortaya çıkan salgın hastalık korona virüs kabusu dünya genelinde yayılmaya ve can almaya devam ediyor.

VAKA SAYISI 100 MİLYONU, İYİLEŞEN SAYISI 73 MİLYONU AŞTI

Bir seneyi aşkın zaman önce Çin'de türeyen koronavirüs vaka sayıları şu ana kadar dünya üzerinde 100 milyonu aştı. Hastalığa yakalanıp, atlatan ve eski sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 73 milyonun üzerine çıktı.

Korona virüs vakalarında rekor sayısı uzun süredir ABD'de elinde bulunduruyor. Korona virüs kayıtlarının tutulduğu  'Worldometers' sitesine göre şu ana kadar ABD'de korona virüs hastalığına yakalanan kişi sayısı 25 milyonu aşarken, 16 milyon kişi ise hastalığı atlatıp eski sağlığına kavuştu.

Açıklanan resmi rakamlara göre Hindistan'da hastalığa yakalanan 10,5 milyon kişi, Brezilya'da 7,9 milyon kişi ve Rusya'da ise 3,2 milyon kişi eski sağlıklarına geri kavuştu.

Öte yandan Türkiye'de ise son açıklanan rakamlara göre 2 milyon 322 bin 511 kişi hastalığı yendi ve sağlıklarına kavuştu.

Avrupa kıtasına da bakıldığında İtalya'da yaklaşık 2 milyon, Almanya'da 1,9 milyon, İngiltere'de 1,6 milyon kişi korona virüs hastalığını atlatıp eski sağlıklarına kavuştu.

DÜNYA GENELİNDE 26 MİLYON KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Salgın hastalık sebebiyle dünya genelinde yaklaşık 2 milyon 180 bin kişi hayatını kaybetti ve şuanda 26 milyon kişinin ise tedavi süreci devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 19:42
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsDünya Geneli Vaka Sayıları
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