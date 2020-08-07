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Dubai'de yaşanan uçak kazasında çok sayıda ölü ve yaralılar var

Dubai’de uçak kazası yaşandı. Hindistan’a ait Air India Express şirketinin uçağı Dubai’de kalkarken pistten çıkarak düştü ve ortadan ikiye ayrıldı. Uçakta 191 kişi bulunuyordu.

07 Ağustos 2020 Cuma 21:47
Dubai'de yaşanan uçak kazasında çok sayıda ölü ve yaralılar var
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Dubai’da yaşanan uçak kazasında Hindistan’a ait Air India Express şirketinin uçağı kalkarken pistten çıkarak düştü ve ortadan ikiye ayrıldı. Uçakta 191 kişi bulunuyordu. Bu kişilerin 184’ü yolcuyken 7’si de mürettebattı.


Dubai-Kozhikode uçuşunu gerçekleştirmek için pistten kalkan Air India Express uçağı Calicut Havalimanı’na iniş yaparken pistin dışına çıkarak ortadan ikiye ayrıldı. Uçakta 191 kişi bulunuyordu. Bu kişilerin 184’ü yolcuyken 7’si de mürettebattı. Yaşanan kazada birden çok ölü ve yaralıların olduğu alınan bilgiler arasında yer alıyor.

Yardım çalışmaları hızla başlatıldı. Yaralıların hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldığını ifade eden yetkililer, yangın çıkmamasının büyük bir şans olduğunu dile getirdi. Yangın çıkmaması sayesinde arama kurtarma çalışmaları hızlandırıldı. Ayrıca uçağın varacağı Kerala’da ise yoğun bir yağışın başladığı ifade edildi.



Son Güncelleme: 07.08.2020 23:57
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Anahtar Kelimeler:
#Dubai#Hindistan#Uçak Kazası
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