Dubai’de şiddetli patlama, yangın çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ünlü şehri’de bulunan Cebel Ali Limanı’ndaki bir gemideolduğu bildirildi. Gelen bilgilere göre patlama sonucunda limanda yangın çıktığı ifade edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Bir geminin konteyner kısmında gerçekleşen patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Patlamaya sonucunda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı duyuruldu. Patlamayla alakalı soruşturma başlatıldı.