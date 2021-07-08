Dubai’de şiddetli patlama, yangın çıktı

08 Temmuz 2021 Perşembe 10:41
Birleşik Arap Emirlikleri’nin ünlü şehri Dubai
’de bulunan Cebel Ali Limanı’ndaki bir gemide patlama
olduğu bildirildi. Gelen bilgilere göre patlama sonucunda limanda yangın çıktığı ifade edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.
Bir geminin konteyner kısmında gerçekleşen patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Patlamaya sonucunda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı duyuruldu. Patlamayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 08.07.2021 10:41
Takip Et: