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Dubai’de şiddetli patlama, yangın çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrindeki Cebel Ali Liman’ındaki bir gemide patlama olduğu söyleniyor. Patlamanın etkisiyle limanda yangın çıktı. Cebel Ali Liman’ına çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

08 Temmuz 2021 Perşembe 10:41
Dubai’de şiddetli patlama, yangın çıktı
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin ünlü şehri Dubai’de bulunan Cebel Ali Limanı’ndaki bir gemide patlama olduğu bildirildi. Gelen bilgilere göre patlama sonucunda limanda yangın çıktığı ifade edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Bir geminin konteyner kısmında gerçekleşen patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Patlamaya sonucunda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı duyuruldu. Patlamayla alakalı soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 08.07.2021 10:41
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Anahtar Kelimeler:
PatlamaDubai
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