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DSÖ'den tartışmalı AstraZeneca aşısı hakkında flaş açıklama!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında bir çok ülkenin riskli bularak kullanımını askıya aldığı tartışmalı AstraZeneca aşısının kullanılmasının devam edilmesi önerildi.

17 Mart 2021 Çarşamba 23:08
DSÖ'den tartışmalı AstraZeneca aşısı hakkında flaş açıklama!
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Avrupa Birliği'ne bağlı üye ülkelerinin kan pıhtılaşmasına neden olduğu ve bazı yan etkiler göstermesi nedeniyle risk taşıdığına karar vererek AstraZeneca aşısının uygulanmasını askıya almışlardı. Tartışmalı aşı hakkında Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) flaş bir açıklama geldi. 

DSÖ'den yapılan açıklamada aşının faydasının risklerinden daha fazla olduğu belirtilerek, AstraZeneca aşısının kullanımının devam edilmesinde bir sakınca olmadığı belirtildi. Aşının kullanılması yönünde yapılan önerinin ise örgütlerine bağlı 'Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi'nin hazırladığı AstraZeneca aşısıyla ilgili son güvenlik verilerinin dikkate alınarak verildiğine dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca Aşıyla ilgili başlatılan incelemelerin tamamlanmasında sonra ortaya çıkan bulguların ise anında kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi. 



Son Güncelleme: 17.03.2021 23:08
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Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüAstraZeneca AşısıKullanım önerisi
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