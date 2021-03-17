DSÖ'den tartışmalı AstraZeneca aşısı hakkında flaş açıklama!

Avrupa Birliği'ne bağlı üye ülkelerinin kan pıhtılaşmasına neden olduğu ve bazı yan etkiler göstermesi nedeniyle risk taşıdığına karar verereknın uygulanmasını askıya almışlardı. Tartışmalı aşı hakkında'nden (DSÖ) flaş bir açıklama geldi.

DSÖ'den yapılan açıklamada aşının faydasının risklerinden daha fazla olduğu belirtilerek, AstraZeneca aşısının kullanımının devam edilmesinde bir sakınca olmadığı belirtildi. Aşının kullanılması yönünde yapılan önerinin ise örgütlerine bağlı 'Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi'nin hazırladığı AstraZeneca aşısıyla ilgili son güvenlik verilerinin dikkate alınarak verildiğine dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca Aşıyla ilgili başlatılan incelemelerin tamamlanmasında sonra ortaya çıkan bulguların ise anında kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.