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DSÖ'den şok eden uyarı! Yeni pandemilere hazırlanın

Çin'de patlak veren korona virüs salgın hastalığına zamanında müdahale ve bilgilendirme yapmadığı için bazı ülkeler tarafından hedef tahtasına konulan Dünya Sağlık Örgütü'nden şok eden bir uyarı daha geldi DSÖ,yeni pandemilere hazırlanın uyarısı yaptı.

08 Eylül 2020 Salı 00:10
DSÖ'den şok eden uyarı! Yeni pandemilere hazırlanın
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Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgın hastalığına zamanında müdahele edip,yeterli bilgilendirme yapmadığı için özellikle ABD tarafından hedef tahtasına oturtulan ,tartışmaların odağındak kurum olan Dünya Sağlık Örgütüden DSÖ şok eden bir uyarı geldi. 

DSÖ yaşanan korona virüs pandemi süreci ile ilgili olarak yeni pandemilere hazırlanın uyarısı yaptı.


Konu ile ilgili olarak Cenevre'deki basın brifinginde açıklamalarda bulunan kurumun Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya çapında yaşanan ve büyük krizlere yol açan korona virüs pandemi sürecini değerlendirdi.

YENİ PANDEMİLERE HAZIRLANIN

 Ghebreyesus,"Halk sağlığı sosyal, ekonomik ve politik istikrarın temelini oluşturuyor. Bu, hastalıkları önleme, tespit etme ve onlarla mücadeleye yönlendirilen kamu hizmetlerine yatırım yapmak anlamına geliyor. Bu son pandemi değil. Tarihin bize öğrettiği, salgın ve pandemilerin hayatın bir parçası olduğu. Ama yeni pandemi geldiğinde dünya şimdi olduğundan çok daha hazırlıklı olmalı" diye konuştu.

Tüm ülkelerin yaşanan bu krizden ders alması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus bu süreçte başarılı bir mücadele veren ülkelerin  grip,Ebola,MERS, kızamık, çocuk felci, gibi büyük krizler yaratan hastalıklardan sonraki hazırlıkların önemli etkisinin olduğunu açıkladı.

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 00:10
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Anahtar Kelimeler:
DsöPandemiYeni PandemilerKorona Virüs Pandemis
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