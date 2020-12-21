DSÖ'den rahatlatan açıklama geldi! Ciddi bir hastalık yada ölüme dair kanıt yok

Dünya dün İngiltere'den gelen virüsün mutasyona uğradığı ve bulaşıcılığının yüzde 70 arttığı yönündeki iddialara kilitlenmişken rahatlatan açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi.

DSÖ İngiltere'den gelen mutasyon iddialarına karşılık olarak mutasyona uğramış virüsün ciddi bir hastalık yada ölüme sebep olduğuna dair hiç bir kanıt olmadığını duyurdu.

MUTASYONA UĞRAYAN KORONAVİRÜS İNGİLTERE'DE GÖRÜLDÜ

UKRAYNA'YA DA SIÇRADI

Dün Britanya'dan gelen haberde koronavirüsünün mutasyona uğradığı ve yüzde 70 bulaşma oranının arttığı bilgilerinden sonraTürkiye dahil bir çok ülke tedbir amaçlı ada ülkesi İngiltere'ye uçuşları askıya almış ve İngiltere'den gelen yolcularına koronavirüs testi yapma kararı almıştı.

Bulaşıcı Hastalık Doktoru Viktor Petrov Ukrayna'nın bir bölgesinde tespit edilen koronavirüs hastasında mutasyona uğramış virüs tespit edildiğini açıkladı.Petkov söz konusu virüsün grip ve Hepatit C virüsleri gibi çok hızlı yayıldığını duyurdu.