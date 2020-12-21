DSÖ'den rahatlatan açıklama geldi! Ciddi bir hastalık yada ölüme dair kanıt yok

Dünya dün İngiltere'den gelen virüsün mutasyona uğradığı ve bulaşıcılığının yüzde 70 arttığı yönündeki iddialara kilitlenmişken rahatlatan açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi.
DSÖ İngiltere'den gelen mutasyon iddialarına karşılık olarak mutasyona uğramış virüsün ciddi bir hastalık yada ölüme sebep olduğuna dair hiç bir kanıt olmadığını duyurdu.
MUTASYONA UĞRAYAN KORONAVİRÜS İNGİLTERE'DE GÖRÜLDÜ
UKRAYNA'YA DA SIÇRADI
Bulaşıcı Hastalık Doktoru Viktor Petrov Ukrayna'nın bir bölgesinde tespit edilen koronavirüs hastasında mutasyona uğramış virüs tespit edildiğini açıkladı.Petkov söz konusu virüsün grip ve Hepatit C virüsleri gibi çok hızlı yayıldığını duyurdu.
Son Güncelleme: 21.12.2020 20:48