DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'

Korona virüs hastalığı ile mücadele etkin bir şekilde sürerken hastalık üzerinde etkili aşı geliştirme çalışmalarında sona gelindi. Ancak tüm bunlar yaşanırken Dünya Sağlık Örgütü pandemi sonrasında yaşanacak problemlere dikkat çekti.

MÜSAADE ETMEYİZ

Örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesu BM genel kurulunda yapmış olduğu konuşmada zengin ve her alanda güçlü ülkelerin aşı talepleri karşısında fakir ve ekonomik anlamda güçsüz ülkelerin ezilmesine aşıya ulaşamamasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

TÜNELİN SONUNDA IŞIK PARLAK

Korona virüs hastalığı ile mücadelede yaklaşık 1 yılın geride kaldığını ve tünelin sonundaki ışığın daha parlak olduğunu bildiren Ghebreyesus, hastalık sonrasında daha büyük sorunların dünyayı beklediğine dikkat çekti.

YOKSULLUĞUN AŞISI YOK

Ghebreyesus,yoksulluğun ve açlığın aşısı olmadığını, eşitsizliğin ve iklim değişikliğinin aşısında bulunmadığını sözlerine ekledi

Pandeminin küresel bir kriz olduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, çözümün de adil ve küresel olması çağrısı yaptı.