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DSÖ'den korkutan uyarı! 'Önümüzdeki aylar zor geçecek'

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nden yaşanan korona virüs pandemi hastalığı sebebiyle korkutan uyarı geldi. DSÖ yaklaşan kış mevsimi ile birlikte önümüzdeki ayların zor geçeceğini duyurdu.

20 Ekim 2020 Salı 00:54
DSÖ'den korkutan uyarı! 'Önümüzdeki aylar zor geçecek'
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Çin'de ortaya çıkan ve DSÖ'nün pandemi ilan ettiği korona virüs hastalığında tüm dünyada vaka sayısı 30 milyonu aşarken, hastalık ile mücadele sürüyor. Şu ana kadar korona virüs hastalığı üzerinde etkili bir aşı ve ilaç bulunmuş değilken Dünya Sağlık Örgütünden korkutan bir açıklama geldi. 

DSÖ önümmüzdeki aylarda kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte vaka sayılarının artabileceğini duyurdu.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLAR ZOR GEÇECEK

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus özellikle Avrupa kıtasında ve Kuzey Amerika'da vaka sayılarının bugünlerde aşırı hızla arttığını söyledi ve önümüzdeki ayların daha zor geçeceğini vurguladı.

AŞI TÜM DÜNYAYA EŞİT DAĞITILACAK


Aşı ile ilgili açıklamalarda yapan Ghebreyesus, hastalık üzerinde etkili bir aşının üretilmesi durumunda bu aşının tüm dünyaya eşit bir şekilde dağıtılacağını belirtti.

VAKA SAYILARI ARTTIKÇA YATAK İHTİYACI ARTACAK

Ülkelerin salgın hastalık ile mücadelesinede değinen Ghebreyesus,pek çok ülke liderinin virüsün yayılmasını yavaşlatmak, sağlık çalışanlarını ve sağlık sistemlerini korumak amacıyla aldığı önlemlerden memnuniyet duyduğunu ifade etti ve vaka sayılarının kış mevsiminde artmasıyla birlikte sağlık kuruluşlarında ki yoğum bakım ve yataklara olacak ihtiyacında artacağını hatırlattı.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 20.10.2020 00:54
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Anahtar Kelimeler:
DsöKoronavirüsKovid 19
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