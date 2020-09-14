DSÖ tarih verdi ve uyardı! Ölümler artacak!

Tüm dünya ülkeleri korona virüs ile mücadeleye ve sıkı tedbirlere devam ederken, hastalık ile ilgili şu ana kadar herhangi bir aşı yada ilaç bulunmuş değil.

Tüm çalışmalar devam ederken yaklaşan kış mevsimi öncesinde daha önceden hastalığı ciddiye alıp gerekli bilgilendirmeleri yapmadığı için tartışmaların hedefin olan Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren bir açıklama geldi.

EKİM VE KASIM AYLARINDA ÖLÜMLER ARTABİLİR

DSÖ'nün Avrupa Bölge Direktörü Kluge, yaptığı açıklamada sonbahar mevsiminde hastalığın grip virüsü ile birlikte artması ve fark edilmesinin güç olması sebebiyle daha fazla ölümlerin olabileceğini söyledi.

Açıklamasını sürdüren Kluge bulunacak aşının hastalığın sonu olmayacağına dikkat çekti hatta aşının tüm yaş aralıklarına ne şekilde yardımcı olup olmayacağının bile bilinmediğini sözlerine ekledi.

Son haftalarda Avrupa'daki vaka artışlarına dikkat çeken Kluge, Avrupa ülkelerinden İspanya ve Fransa'da ki vaka artışlarını vurguladı ve Cuma günü 24 saat içinde resmi olarak 51 bin'den fazla korona virüs vakası tespit edildiğini söyledi.