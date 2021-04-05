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DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı

Koronavirüs salgınının insanlar ile hayvanlar arasında nasıl bulaş gösterdiği konusunda önemli bir detay paylaşan DSÖ'nün Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, Kovid-19’un insandan hayvana bulaşma ihtimalinin olduğunu belirterek, diğer hayvan türleri ile ilgili etkileri konusunda araştırmaların devam ettiğini söyledi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 22:10
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
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Koronavirüsle mücadele kapsamında dünya genelinde aşı uygulamaları hızla devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) virüsün insandan hayvana bulaş göstermesiyle ilgili yapılan bir araştırmayı açıkladı. Kovid-19'un insanlardan hayvanlar nasıl yayıldığı konusunda bir açıklama yapan DSÖ'nün Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, virüsün insandan kedilere ve köpeklere bulaşabildiğini söyledi. Bunların yanı sıra virüsün vizonlara, aslan ve kaplanlara kadar bulaş gösterebildiğini belirten Vujnovic, insandan insana bulaşan koronavirüsün zoonotik genetiğe sahip bir virüs olması sebebiyle insanlardan hayvanlara bulaşma bulgularının bulunduğunu ifade etti.

Yapılan araştırmalarda enfekte olan insanlarla temaslı olan birkaç hayvanın kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Melita Vujnovic, virüsün diğer hayvanlar üzerinde nasıl bir etki bıraktığı yönünde incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Koronavirüse yakalanan kişilerin evcil hayvanlar ile olan temaslarını bir süre sınırlamaları gerektiğini belirten Vujnovic,  insan ile hayvan popülasyonlarının hareketliliğinin devam ettiği süre içerisinde virüsün genetik anlamda modifikasyonlarında bir gelişme olacağı ve ortaya çıkan bu değişikliklerin de insanlarda enfekteye yol açan hastalıkla ilgili potansiyel sonuçlara neden olabileceğini kaydetti.



Son Güncelleme: 05.04.2021 22:10
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsInsandan Hayvana BulaşDsö
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