DSÖ koronavirüs salgını durdurmak için olmazsa olmaz kuralını açıkladı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken ortaya çıkan yeni varyantlar, herkesi tekrar endişe içine sokmaya başladı. Son günlerin en çok konuşulan varyantı Omicron ile ilgili son gelişmeler aktaran DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron'un daha önce hiçbir mutasyon çeşidinde görülmeyen bir oranda yayıldığını söyledi.
DSÖ'DEN OLMAZSA OLMAZ KURALI
Koronavirüse karşı geliştirilen aşının önemine de vurgu yapan SÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sosyal mesafe, maske ve hijyenin de gerekli olduğunu söyledi ve koronavirüs salgının önüne geçebilmek için tek bir yol olduğunu ve bunun da mutlak olmazsa olmaz kural olduğunu ifade etti.
Dünya ülkeleri arasında kovid-19'a karşı başlatılan aşı uygulamalarında büyük bir eşitsizlik olduğunu söyleyen Ghebreyesus, konuşmasının devamında eşitsizliğin sonlandırılması halinde koronavirüsün önüne tamamen geçebileceğimizi belirtti.