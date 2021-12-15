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DSÖ koronavirüs salgını durdurmak için olmazsa olmaz kuralını açıkladı!

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs salgını durdurmanın tek bir yolu olduğunu belirterek salgının önüne geçmek için bu olmazsa olmaz kuralın mutlaka uygulanması gerektiğini söyledi.

15 Aralık 2021 Çarşamba 12:44
DSÖ koronavirüs salgını durdurmak için olmazsa olmaz kuralını açıkladı!
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken ortaya çıkan yeni varyantlar, herkesi tekrar endişe içine sokmaya başladı. Son günlerin en çok konuşulan varyantı Omicron ile ilgili son gelişmeler aktaran DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron'un daha önce hiçbir mutasyon çeşidinde görülmeyen bir oranda yayıldığını söyledi.

DSÖ'DEN OLMAZSA OLMAZ KURALI

Şuan 77 ülkenin Omicron vaka sayılarını bildirdiklerimi ve henüz tespit edilmese de bir çok ülkede daha yeni varyantı olduğunu söyleyen DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, insanların Omicron varyantını hafife almasından büyük endişe duyduğunu ifade etti. Omicron varyantının hiçbir şekilde hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus, yeni mutasyon virüsün daha az ciddi hastalığa sebep olsa da hazırlıksız sağlık sistemlerini çok fazla zor durumda bırakabileceğini kaydetti. 

Koronavirüse karşı geliştirilen aşının önemine de vurgu yapan SÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sosyal mesafe, maske ve hijyenin de gerekli olduğunu söyledi ve koronavirüs salgının önüne geçebilmek için tek bir yol olduğunu ve bunun da mutlak olmazsa olmaz kural olduğunu ifade etti. 

Dünya ülkeleri arasında kovid-19'a karşı başlatılan aşı uygulamalarında büyük bir eşitsizlik olduğunu söyleyen Ghebreyesus, konuşmasının devamında eşitsizliğin sonlandırılması halinde koronavirüsün önüne tamamen geçebileceğimizi belirtti.

 


Son Güncelleme: 15.12.2021 12:44
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