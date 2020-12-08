DSÖ duyurdu! Aşılar koronavirüse karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta

Korona virüs vaka sayıları dünya üzerinde artmaya devam ederken, hastalık üzerinden etkili olduğu açıklanan aşılar bazı ülkelerde uygulanmaya başlandı. Dünyanın heyecan ile beklediği korona virüs aşıları ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yapmış olduğu açıklamada şu an kullanıma hazır hale gelen Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı ile ilgili olarak sorulan sorulara cevap verdi.

AŞILAR BAĞIŞIKLIK DUVARI OLUŞTURMADA UZAK

TEDBİRLER DAHA ÖNEMLİ

Harris, aşıların korona virüs hastalığının yayılmasında dünyaya çok büyük faydasının olacağını belirtti. Ancak Harris bu tip daha yeni geliştirilen aşıların risk durumunda ve bir çeşit bağışıklık duvarı oluşturmasındaki etkisi hala çok uzakda olduğuna vurgu yaptı.

Koronavirüs vaka sayılarının yayılmasının önüne geçilmesinde yapılacak en önemli tedbirlerin sosyal mesafe, hijyen ve maske olduğuna dikkat çekti. Harris yoğun bulaşıklığın önüne geçilebilmesi için maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin daha sık ve titizlikle yapılması gerektiğini belirtti.

Diğer yandan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, son günlerde Cenevre'de düzenlediği basın toplantılarında, aşıların Kovid-19 salgınını sona erdirmek için tek başına yeterli olamayacağı, diğer halk sağlığı önlemleriyle birlikte etkili olacağı konusunda net uyarılarda bulunmuştur.