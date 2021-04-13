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Donbas nerede? Donbass Şumı bölgesi haritadaki yeri ve önemi

Rusya yanlısı ayrılıkçıların, Ukrayna’da Donbas’ın Şumı bölgesinde 26 Mart tarihinde açtıkları ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Yaşanan gelişmeler sonrasında ise kilit olarak görülen Donbas’ın nerede olduğu ve Danbos Şumı bölgesinin haritadaki yeri merak edilmeye başlandı. Peki, Donbas nerede? Donbass Şumı bölgesi haritadaki yeri konusu ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

13 Nisan 2021 Salı 01:02
Donbas nerede? Donbass Şumı bölgesi haritadaki yeri ve önemi
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Rusya yanlısı ayrılıkçıların, Ukrayna’da Donbas’ın Şumı bölgesinde 26 Mart tarihinde açtıkları ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Yaşanan gelişmelerden sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda Donbas ve Kırım'daki güvenlik durumunu hakkında görüşme gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın Donbas ve Kırım'da devam eden agresifliği karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etti" ifadeleri kullanılırken, Rus ordusunun, Ukrayna sınırı askeri sevkiyat yaptığı açıklanmıştır. Blinken, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerginlik konusunda endişelerini dile getirirken, hayatını kaybeden askerler için başsağlığı diledi. Rusya, bölgede sözde bağımsızlığını ilan ederken, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014 yılından beri süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir. 

Donbas nerede, Donbas’ın önemi nedir?

Donbas geniş kömür rezervlerine sahip olduğundan dolayı Rusya için çok önemlidir. Ukrayna bölgeden maddi gelir elde ettiği için önemserken, Rusya’da tarihi bağlarından dolayı Donbas’ı önemsemektedir. Donbas, Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk şehirlerini içinde bulunduran bölgeyi içermektedir. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinin girişinde "Donbas Ukrayna'nın kalbidir" sözleri yazmaktadır. Donbas diğer adı ile Donets Havzası'na maddi açıdan bakıldığı zaman bu sözün neden kullanıldığı anlaşılmaktadır. Donbas, Rusya sınırına kadar dayanan geniş kömür rezervleriyle Avrupa'nın dördüncü büyük maden bölgesidir. Daha önceleri kimsenin ilgisini çekmeyen Donbas bölgesi, Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle dünyanın ilgi odağı haline gelmiştir.  6 Nisan 2014 tarihinden itibaren Ukrayna'nın Donbass bölgesinde, Donbass Savaşı ya da Doğu Ukrayna Krizi, Rusya destekli Novorossiya Federal Devleti ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında bir savaş yaşanmaktadır. 




Son Güncelleme: 13.04.2021 01:02
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Anahtar Kelimeler:
DonbasDonbas NeredeUkraynaRusya
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