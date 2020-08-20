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Donald Trump'ın eski stratejik danışmanı Steve Bannon hakkında tutuklama kararı çıkarıldı!

Donald Trump'ın seçim zamanında bir numaralı adamı olan ve seçimi kazandıktan sonra da stratejik danışmanlık görevine getirilen eski danışman Steve Bannon hakkında tutuklama kararı çıkarılması dünya gündeminde yerini aldı. Hakkında dolandırıcılık iddiaları ile 3 yardımcısı için çıkarılan tutuklama kararı sonrasında kısa sürede yakalanan Bannon hakim karşısına çıkarılacak.

20 Ağustos 2020 Perşembe 21:00
Donald Trump'ın eski stratejik danışmanı Steve Bannon hakkında tutuklama kararı çıkarıldı!
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ABD başkanı Donald Trump’ın seçim zamanında bir numaralı danışmanı olan ve seçimi kazandıktan sonra da stratejik danışmanlık görevine getirilen eski danışman Steve Bannon dolandırıcılık suçu ile tutuklandı. New York’ta ki federal savcılar tarafından ABD – Meksika sınırına yapılması planlanan duvar için toplanan parada dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Bannon için arama emri çıkarıldıktan kısa süre sonrasında tutuklandığı belirtildi.


Bannon ve yardımlarından 3 tanesine haklarında ‘bağışçıları yüzbinlerce dolar dolandırmak’ suçunda yakalama emri çıkarıldı ve soruşturma başlatıldı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda ‘Duvarı biz inşa ediyoruz’ sloganı ile başlatılan ABD – Meksika sınırı duvarı için toplanan miktarı 25 milyon dolar olduğu belirtilirken inşaattan sorumlu olan Bannon’un hesabında kampanya süresince 1 milyon dolardan fazla para transferi yapıldığı ortaya çıktı. Bannon’un hesabına yatırılan bu inşaat paralarının büyük bir kısmını kişisel harcamalarında kullandığı belirtilerek hakkında yakalama emri çıkarıldığı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 20.08.2020 21:00
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