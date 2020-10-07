Donald Trump ve Joe Biden ikinci kez canlı yayında konuşacaklar!

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testi pozitif çıkan ve Walter Reed Askeri Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınan Trump’ın taburcu olması ardından Beyaz Saray’daki seçim çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Trump, 3 Kasım seçimlerinde karşısına rakibi olarak çıkacak olan Joe Biden ile 15 Ekim’de karşılıklı konuştukları bir canlı yayın yapılacağını bildirdi.

Başkanı Trump Twitter’dan yaptığı paylaşımında, “15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak canlı yayın tartışmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel olacak” ifadelerine yer verdi.

ABD genelinde seçim kullanacak olan Amerikalılar ise, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Trump-Biden konuşmasını merakla bekliyorlar. Bu konuşma ardından ağır basan tarafın seçimlerde kazanan isim olacağı düşünülüyor.