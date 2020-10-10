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Donald Trump ve Joe Biden başkanlık tartışması iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması üzerine başkan adayı Joe Biden ile gerçekleşmesi planlanan ikinci başkanlık münazarası iptal edildi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 16:19
Donald Trump ve Joe Biden başkanlık tartışması iptal edildi
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ABD’de 3 Kasım seçimleri seçim öncesi 15 Ekim günü düzenlenmesi beklenen ikinci başkanlık münazarasının yapılmayacağı açıklandı. Başkanlık Münazaraları Komisyonu, 15 Ekim’de canlı ayın tartışmasının olmayacağını ve 22 Ekim günü düzenlenecek son münazaranın hazırlıklarına odaklanıldığını aktardı.


ABD Başkanı Trump’ın geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanarak hastaneye yatması üzerine başlayan tartışmalarla birlikte, Trump’ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğuna bağlı olarak 2. münazaranın nasıl yapılacağı konuşulmaktaydı.

Sanal tartışma yöntemine Trump cephesinden ret

İkinci tartışmanın sanal ortamda yapılması teklifi Trump yönetiminde onaylanmazken, Biden de Trump’ın virüs taşıma ihtimali nedeniyle fiziksel münazaraya karşı olduğu belirtiliyor.

Son açıklamalarda her iki adayın da 15 Ekim günü farklı televizyon kanallarında farklı programlara katılarak seçmenlerle buluşacağı dile getirilmişti. Son gelişmelerin ışığında ABD’deki son canlı yayın tartışması 22 Ekim günü düzenlenecek.  



Son Güncelleme: 10.10.2020 16:19
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Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpJoe Biden
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