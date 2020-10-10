Donald Trump ve Joe Biden başkanlık tartışması iptal edildi

ABD’de 3 Kasım seçimleri seçim öncesi 15 Ekim günü düzenlenmesi beklenen ikinci başkanlık münazarasının yapılmayacağı açıklandı. Başkanlık Münazaraları Komisyonu, 15 Ekim’de canlı ayın tartışmasının olmayacağını ve 22 Ekim günü düzenlenecek son münazaranın hazırlıklarına odaklanıldığını aktardı.

Sanal tartışma yöntemine Trump cephesinden ret

ABD Başkanı Trump’ın geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanarak hastaneye yatması üzerine başlayan tartışmalarla birlikte, Trump’ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğuna bağlı olarak 2. münazaranın nasıl yapılacağı konuşulmaktaydı.

İkinci tartışmanın sanal ortamda yapılması teklifi Trump yönetiminde onaylanmazken, Biden de Trump’ın virüs taşıma ihtimali nedeniyle fiziksel münazaraya karşı olduğu belirtiliyor.

Son açıklamalarda her iki adayın da 15 Ekim günü farklı televizyon kanallarında farklı programlara katılarak seçmenlerle buluşacağı dile getirilmişti. Son gelişmelerin ışığında ABD’deki son canlı yayın tartışması 22 Ekim günü düzenlenecek.