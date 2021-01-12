Donald Trump istifa mı etti, görevi bıraktı mı? ABD'den yeni iddia

’ da 6 Ocak tarihinde düzenlenen miting sonrası taraftarlar kongreyi bastı. Olay sonunda bir kişi öldürüldü. Yaşanan olayın ardındanhedef odağı oldu. 20 Ocak tarihinde görevi sonlanacak olan Trump’ın istifa ettiği düşünülüyor. Görev süresi 1 hafta sonra bitecek olan mevcut başkan hakkında birçok iddia sosyal medyada yer almaktadır.

ABD Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, başkanın görev süresi bugün sona erdi. Başkan yardımcılığını yürütmüş olan Mike Pence’in evinin üstünde yoğun bir helikopter trafiğinin olduğu iddia edilmektedir.