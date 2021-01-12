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Donald Trump istifa mı etti, görevi bıraktı mı? ABD'den yeni iddia

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olan Donald Trump, birçok olayla adından söz ettirmektedir. 74 yaşında olan Trump, siyaset hayatını aktif bir şekilde sürdürmektedir. Kısa bir süre önce yaşanan kongre baskını olayının ardından, başkanın istifa ettiği düşünülmektedir.

12 Ocak 2021 Salı 00:50
Donald Trump istifa mı etti, görevi bıraktı mı? ABD'den yeni iddia
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ABD Washington’ da 6 Ocak tarihinde düzenlenen miting sonrası taraftarlar kongreyi bastı. Olay sonunda bir kişi öldürüldü. Yaşanan olayın ardından Donald Trump hedef odağı oldu. 20 Ocak tarihinde görevi sonlanacak olan Trump’ın istifa ettiği düşünülüyor. Görev süresi 1 hafta sonra bitecek olan mevcut başkan hakkında birçok iddia sosyal medyada yer almaktadır.

ABD Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, başkanın görev süresi bugün sona erdi. Başkan yardımcılığını yürütmüş olan Mike Pence’in evinin üstünde yoğun bir helikopter trafiğinin olduğu iddia edilmektedir.



Son Güncelleme: 12.01.2021 00:50
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Donald TrumpABDWashington
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