Donald Trump hakkında açılan azil davasında karar verildi

ABD Kongre binasında Donald Trump'ın destekçileri tarafından gerçekleştirilen baskından sonra olaydan Trump'ın şahsen sorumlu tutulması nedeniyle hakkında azil davası açılmış ve dosya Senato Genel Kurulu'na gönderilmişti.

nda destek verdiği gerekçe gösterilen ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan iik başkan olarak ABD tarihinin kayıtlarına geçen Trump, senato oylamasında karar verildi. Senatoda yapılan azil yargılanmasının 5. gününde suçsuz bulunan Donald Trump'ın aklandığı bildirildi.

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada 57 senatörün Trump'ın aleyhinde oy kullandığı bildirilirken 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğunu savunarak oy kullandığı ifade edildi. Yapılan oylama sonucunda ise 100 sandalyeye sahip senatoda suçlunun sabit olarak kabul bulunabilmesi için 67 senatörün oyunu alması gereken Trump'ın, hakkında açılan halkı isyana teşvik gerekçesiyle açılan azil suçlamasından suçsuz olarak ayrıldığı kaydedildi.