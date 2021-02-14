Donald Trump hakkında açılan azil davasında karar verildi

ABD Kongre binasında Donald Trump'ın destekçileri tarafından gerçekleştirilen baskından sonra olaydan Trump'ın şahsen sorumlu tutulması nedeniyle hakkında azil davası açılmış ve dosya Senato Genel Kurulu'na gönderilmişti.
Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada 57 senatörün Trump'ın aleyhinde oy kullandığı bildirilirken 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğunu savunarak oy kullandığı ifade edildi. Yapılan oylama sonucunda ise 100 sandalyeye sahip senatoda suçlunun sabit olarak kabul bulunabilmesi için 67 senatörün oyunu alması gereken Trump'ın, hakkında açılan halkı isyana teşvik gerekçesiyle açılan azil suçlamasından suçsuz olarak ayrıldığı kaydedildi.
Son Güncelleme: 14.02.2021 11:14