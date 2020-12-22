Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX! Oruç Reis 6 ay daha görevde

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de faaliyetlerini devam ettirebilmesi adına 15 Haziran 2021’e kadar geçerli olan yeni bir NAVTEX ilan edildi.

Daha önce 29 Kasım 2020’ye kadar bölgede faaliyetlerini sürdüreceği belirtilen Oruç Reis sismik araştırma gemisi için bu kez 15 Haziran 2021’ye kadar yeni NAVTEX ilan edildi.

15 Hazirana kadar yeni görevini sürdürecek olan Oruç Reis’e Ataman ve Cengizhan isimli gemiler de refakat edecek.

Çeşitli özelliklerle donatılmış ve bu özellikleriyle ender olan araştırma gemisi Oruç Reis, hidrografik, jeofisik ve oşinografik araştırmalarının yanı sıra doğal kaynak da araştırıyor. İki ve üç boyutlu sismik araştırmalar yapabilen gemi 8 metre derinlikten 15 bin metre derinliğe faaliyetlerini sürdürüyor.