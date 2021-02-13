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Dizindeki lekenin kanser işareti olduğunu söyleyen turiste inanmadı, turist haklı çıktı

İngiltere'de dans eğitmeni olan kadının dizinde bir leke oluştu. Lekeyi gören bir turist, bunun kanser işareti olduğunu söyledi ancak uyarısı dikkate alınmadı. Kadın, aylar sonra hastaneye gittiğinde kanser olduğunu öğrendi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 15:05
Dizindeki lekenin kanser işareti olduğunu söyleyen turiste inanmadı, turist haklı çıktı
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İngiltere’nin Stocksfield kasabasında yaşamakta olan Molly Gray, dans eğitmenliği yapıyor. 29 yaşında olan Gray, bir turist tarafından uyarıldı. Gray’in dizindeki lekeyi gören turist, bunun kanser işareti olduğunu ve kadının doktora gitmesi gerektiğini söyledi. Gray, turistin uyarısını önemsemedi. Aradan birkaç ay geçince Gray’in dizindeki leke biraz büyüdü. Lekenin büyümesini fark eden Gray, doktora gitti ve cilt kanseri olduğunu öğrendi.

Cilt kanserine erken teşhis koyulduğu için şanslı olan Grey’in dizinde ve kasıklarında yer alan 2 lenf düğümü çıkarıldı. Gray’in cilt kanserine tekrar yakalanma riskinin olduğu belirtildi. Gray, hayatı boyunca bu kanserle yaşayacağını ve 5 yıl süresinde her 3 ayda 1 kontrol yaptırması gerektiğini söyledi. Kadının, hava kapalı bile olsa her zaman güneş kremi sürmesi ve D vitamini vitamini takviyesi alması gerekli.



Son Güncelleme: 13.02.2021 15:05
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Anahtar Kelimeler:
IngiltereKanserCilt KanseriTurist
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