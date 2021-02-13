Dizindeki lekenin kanser işareti olduğunu söyleyen turiste inanmadı, turist haklı çıktı

İngiltere’nin Stocksfield kasabasında yaşamakta olan Molly Gray, dans eğitmenliği yapıyor. 29 yaşında olan Gray, birtarafından uyarıldı. Gray’in dizindeki lekeyi gören turist, bununişareti olduğunu ve kadının doktora gitmesi gerektiğini söyledi. Gray, turistin uyarısını önemsemedi. Aradan birkaç ay geçince Gray’in dizindeki leke biraz büyüdü. Lekenin büyümesini fark eden Gray, doktora gitti veolduğunu öğrendi.

Cilt kanserine erken teşhis koyulduğu için şanslı olan Grey’in dizinde ve kasıklarında yer alan 2 lenf düğümü çıkarıldı. Gray’in cilt kanserine tekrar yakalanma riskinin olduğu belirtildi. Gray, hayatı boyunca bu kanserle yaşayacağını ve 5 yıl süresinde her 3 ayda 1 kontrol yaptırması gerektiğini söyledi. Kadının, hava kapalı bile olsa her zaman güneş kremi sürmesi ve D vitamini vitamini takviyesi alması gerekli.

