Dışişleri Bakanlığı, Tunus parlamentosunun askıya alınmasından endişe duyduğunu açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Tunus parlamentosunun askıya alınmasından endişe duyduklarını açıkladı. Bakanlık, yazılı açıklamasında ‘’Bölge halklarının istekleri doğrultusunda demokratik süreç açısından önek bir başarı öyküsü olan Tunus’un demokratik kazanımlarının ve eşsiz konumunun korunması sadece Tunus için değil bölge için de hayati önem taşımaktadır’’ ifadelerini kullandı.

‘’Yasadışı girişimin anayasal bir temeli yok’’

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Tunus Anayasası’nda yer alan karanameler çerçevesinde demokratik meşrutiyetin bir an önce yeniden tesis edilmesinin temenni edildiğini ve Tunus halkı için Türkiye’nin her zaman destek vereceği ifade edildi.

‘’Anayasal düzene darbedir’’

Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsüde konuya ilişkin yorumlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Çelik, ‘’Tunus cumhurbaşkanının bu yasadışı girişiminin anayasal bir temeli yok’’ dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop olaylara ilişkin şu sözleri kullandı:

‘’Tunus’taki olaylar endişe verici. Seçilmiş meclisin ve milletvekillerinin görevlerini yapmalarını engelleme kararları anayasal düzene darbedir.’’