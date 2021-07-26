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Dışişleri Bakanlığı, Tunus parlamentosunun askıya alınmasından endişe duyduğunu açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied hükümetinin devrilmesi ve Tunus parlamentosunun askıya alınmasından endişe duyduklarını açıkladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:18
Dışişleri Bakanlığı, Tunus parlamentosunun askıya alınmasından endişe duyduğunu açıkladı
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Dışişleri Bakanlığı, Tunus parlamentosunun askıya alınmasından endişe duyduklarını açıkladı. Bakanlık, yazılı açıklamasında ‘’Bölge halklarının istekleri doğrultusunda demokratik süreç açısından önek bir başarı öyküsü olan Tunus’un demokratik kazanımlarının ve eşsiz konumunun korunması sadece Tunus için değil bölge için de hayati önem taşımaktadır’’ ifadelerini kullandı.

‘’Yasadışı girişimin anayasal bir temeli yok’’

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Tunus Anayasası’nda yer alan karanameler çerçevesinde demokratik meşrutiyetin bir an önce yeniden tesis edilmesinin temenni edildiğini ve Tunus halkı için Türkiye’nin her zaman destek vereceği ifade edildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin yorumlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Çelik, ‘’Tunus cumhurbaşkanının bu yasadışı girişiminin anayasal bir temeli yok’’ dedi.

‘’Anayasal düzene darbedir’’

Meclis Başkanı Mustafa Şentop olaylara ilişkin şu sözleri kullandı:

‘’Tunus’taki olaylar endişe verici. Seçilmiş meclisin ve milletvekillerinin görevlerini yapmalarını engelleme kararları anayasal düzene darbedir.’’


Son Güncelleme: 26.07.2021 15:18
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Anahtar Kelimeler:
Ömer ÇelikMustafa ŞentopDışişleri BakanlığıTunus
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