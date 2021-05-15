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Dışişleri Bakanlığı olağanüstü toplantının tarihini belirledi

Dışişleri Bakanlığı, yarın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı düzenleneceğini açıkladı. İşte toplantıya dair detaylar...

15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:58
Dışişleri Bakanlığı olağanüstü toplantının tarihini belirledi
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 İslam İşbirliği Teşkilatı, yarın Dışişleri Bakanlığı düzeyinde toplanacak.

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklama doğrultusunda toplantının videokonferans şeklinde olacağı ve yarın toplanılacağı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi:

“İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı videokonferans formatında düzenlenecektir.

Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir.”


Son Güncelleme: 15.05.2021 19:58
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Anahtar Kelimeler:
DışişleribakanlığıToplantıİİTT
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