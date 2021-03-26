Devre dışı kalan Süveyş Kanalı'nda günlük kayıp tam 10 milyar dolar!

Süveyş Kanalı'nda yaşanan son gelişme dünya deniz ticaretinde krize neden oldu. Ever Given isimli geminin geçişi sırasında yan yatması ve kanalı tıkaması en işlek ticaret yollarından birisini devre dışı bıraktı. Kanal başında petrol tankerleri bekletilmeye başlanırken bu gelişmede taşıma ticaretinde günlük zararın 10 milyar dolar civarında olduğu açıklandı.

Süveyş Kanalı'ndan geçişi sırasında yan yatıp çapraz bir şekilde karaya oturan 400 metre uzunluğunda olan dev kuru yük gemisinin kurtarılma operasyonu başlatılırken, geminin olduğu yerden kaldırılmasının haftalarca sürebileceği söyleniyor. Yaklaşık olarak dört futbol sahası uzunluğunda olan Tayvan merkezli Evergreen Marine şirketinin Ever Given isimli gemisi şuan için Süveyş kanalının güney kısmında bulunuyor.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası petrol analiz firması olan Vortexa'nın yaptığı bir açıklamada 13 milyon varil ham petrolü taşıyan tankerlerin bu durumdan çok fazla etkileneceği ve sonrasında petrolün Avrupa'ya gelişinin 15 gün gecikmeli olacağı belirtildi. Bu durumda petrol fiyatlarında bir yükseliş beklentisinin belirtildiği açıklamada geminin kanalı kapatmasının ertesi günü fiyatlara yüzde 7 oranında zam geldiği ifade edildi.

Diğer taraftan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'nda meydana gelen kazayla ilgili yaptığı bir açıklamasında Türkiye'den ihtiyaç olması halinde kendilerine yardıma hazır oldukları mesajı verildi.