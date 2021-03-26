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Devre dışı kalan Süveyş Kanalı'nda günlük kayıp tam 10 milyar dolar!

Ever Given isimli geminin Süveyş Kanalı'ndan geçtiği sırada yan dönmesi ve kanalı kapatması dünya deniz ticaretinde kriz yaşanmasına neden oldu. Devre dışı kalan kanalda günlük kaybın tam 10 milyon dolar olduğu belirtilirken kurtarma operasyonu için Türkiye'den de destek mesajı yollandı.

26 Mart 2021 Cuma 13:01
Devre dışı kalan Süveyş Kanalı'nda günlük kayıp tam 10 milyar dolar!
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Süveyş Kanalı'nda yaşanan son gelişme  dünya deniz ticaretinde krize neden oldu. Ever Given isimli geminin geçişi sırasında yan yatması ve kanalı tıkaması en işlek ticaret yollarından birisini devre dışı bıraktı. Kanal başında petrol tankerleri bekletilmeye başlanırken bu gelişmede taşıma ticaretinde günlük zararın 10 milyar dolar civarında olduğu açıklandı.

Süveyş Kanalı'ndan geçişi sırasında yan yatıp çapraz bir şekilde karaya oturan 400 metre uzunluğunda olan dev kuru yük gemisinin kurtarılma operasyonu başlatılırken, geminin olduğu yerden kaldırılmasının haftalarca sürebileceği söyleniyor. Yaklaşık olarak dört futbol sahası uzunluğunda olan Tayvan merkezli Evergreen Marine şirketinin Ever Given isimli gemisi şuan için Süveyş kanalının güney kısmında bulunuyor.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası petrol analiz firması olan Vortexa'nın yaptığı bir açıklamada 13 milyon varil ham petrolü taşıyan tankerlerin bu durumdan çok fazla etkileneceği ve sonrasında petrolün Avrupa'ya gelişinin 15 gün gecikmeli olacağı belirtildi. Bu durumda petrol fiyatlarında bir yükseliş beklentisinin belirtildiği açıklamada geminin kanalı kapatmasının ertesi günü fiyatlara yüzde 7 oranında zam geldiği ifade edildi.

Diğer taraftan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'nda meydana gelen kazayla ilgili yaptığı bir açıklamasında Türkiye'den ihtiyaç olması halinde kendilerine yardıma hazır oldukları mesajı verildi.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 26.03.2021 13:01
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Anahtar Kelimeler:
Süveyş KanalıEver GivenYük GemisiGemi Kazası
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