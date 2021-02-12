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Deniz haydutları tarafından kaçırılan 15 Türk denizci sağ salim teslim alındı!

Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizcinin sağ salim kurtarılarak teslim alındığı bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan denizci personellerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

12 Şubat 2021 Cuma 20:09
Deniz haydutları tarafından kaçırılan 15 Türk denizci sağ salim teslim alındı!
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23 Ocak tarihinde Nijerya açıklarında Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye yapılan korsan saldırı sonrası deniz haydutları tarafından kaçırılan  15 Türk denizci ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Korsanlarla yapılan ilk temasın ardından başlatılan kurtarma çalışmaları sonrası 15 deniz personelinin kurtarılarak sağ salim teslim alındığı bildirildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 15 denizcinin bir kaç gün içerisinde Türkiye'ye getirileceklerini duyuran Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, mürettebatın hepsinin güvende olduğu, aileleriyle görüşme sağladıklarını söyledi. Sağlık kontrollerinin yanı sıra Kovid testleri de yapılan ve 15 personele her hangi bir sağlık sorunun yaşanmadığını söyleyen Karsan, bu tarz eylemlerin para elde etmek olduğunu ve şirket olarak personelleri için tüm çabayı gösterdiklerini ifade etti.



Son Güncelleme: 12.02.2021 20:09
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Anahtar Kelimeler:
Mozart GemisiKorsan Saldırısı15 Türk Denizci
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