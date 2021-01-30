Dehşet olay! Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda saklamış

Dehşete düşüren olay Japonya'da yaşandı.

Başkent Tokyo'da yaşayan 48 yaşındaki bir kişi kente birlikte yaşadıkları annesini 2011 yılında kaybetti. İsmi Yumi Yoshino olan şahıs durumu yetkililere bildirmek yerine annesinin cansız bedeni derin dondurucuya koydu ve 10 yıl burada sakladı. Yoshino ödemelerini yapamadığı için evden polis zoruyla tahliye edilince yakayı ele verdi.

EVDEN TAŞINMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN 10 YIL CESEDİ SAKLAMIŞ

Evini temizlemek için gelen kişinin evi karıştırdığı esnada cesedi görmesiyle birlikte polis haber verince zanlı kaldığı otelde kıskıvrak yakalandı. Sorgulanan zanlı japon polisine verdiği ifade de evden taşınmak istemediği için annesinin cesedini 10 yıl saklamak zorunda kaldığını itiraf etti.

Otopsi yapılan annenin ise öldüğü zaman 60 yaşında olduğu ve ölümünde şüphe görülmediği aktarıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.