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DEAŞ'ın infaz ettiği arkeolog Asaad'ın kalıntıları bulundu

2015 yılında DEAŞ terör örgütü tarafından kaçırılan Arkeolog Asaad'ın cesedi kent merkezinde sütuna asılı halde bulundu. Tarihi eserleri korumakla görevli arkeolog yerlerini örgüte söylemeyince önce işkence gördü sonra da infaz edildi.

09 Şubat 2021 Salı 16:06
DEAŞ'ın infaz ettiği arkeolog Asaad'ın kalıntıları bulundu
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Suriye’de yapılanan DEAŞ terör örgütünün yapacağı talandan endişe duyulduğundan önem taşıyan tarihi eserler toplatılıp saklanmıştı.

 

Hasar görmelerine engellemek için atılan bu adımda görev alan kişilerden biri de arkeolog Khaled Asaad idi. 

 

2015 yılında Palmira adlı antik kenti korumaya çalışırken arkeolog Khaled Asaad, DEAŞ terör örgütü tarafından kaçırıldı. 

 

82 yaşındaki arkeolog Asaad tarihi eserlerin yerini söylemesi için kaçırılmıştı. İstenilen bilgileri vermeyen Khaled Asad’a günlerce işkence uygulandı. Yine de istedikleri bilgileri vermeyen Asaad 2015 yılında 3 kişi ile beraber DEAŞ terör örgütü tarafından infaz edilmişti.

 

Kent merkezinde, antik sütunlardan birinin üstünde cansız bedeni asılı halde bulundu. Cesedin kendisine ait olduğu yapılan DNA testleri sonucunda belirlendi.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 16:06
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Anahtar Kelimeler:
DEAŞArkeologKhaled AsaadInfaz
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