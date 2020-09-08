David ile Victoria Beckham çiftinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere’nin en güzide çiftlerinden David ile Victoria Beckham çiftinin Mart ayında koronavirüse yakalandığı öne sürüldü. Los Angeles’te katılmış oldukları partide virüs kaptığı öğrenilen çiftin Mart ayının ortasında belirti göstermeye başlayıp uzun süreli karantinaya girdikleri öğrenildi.
‘’Yakınlarına dahi söylemediler.’’
Beckham ile eşinin taşıyıcı olmaktan endişe duyup belirti gösterdikten sonra kendilerini izole edip söz konusu durumu yakınlarına dahi söylemedikleri öğrenildi.
Son Güncelleme: 08.09.2020 17:08