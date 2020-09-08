David ile Victoria Beckham çiftinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere’nin en güzide çiftlerinden David ile Victoria Beckham çiftinin Mart ayında koronavirüse yakalandığı öne sürüldü. Los Angeles’te katılmış oldukları partide virüs kaptığı öğrenilen çiftin Mart ayının ortasında belirti göstermeye başlayıp uzun süreli karantinaya girdikleri öğrenildi.

‘’Yakınlarına dahi söylemediler.’’

Dünya futbolundaki efsane isimlerden Beckham ile eşi Victoria Beckham hakkında çarpıcı bir iddia atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlerde Beckham çiftinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı ve iyileşmek için yoğun çaba harcadıkları yer aldı.

Beckham ile eşinin taşıyıcı olmaktan endişe duyup belirti gösterdikten sonra kendilerini izole edip söz konusu durumu yakınlarına dahi söylemedikleri öğrenildi.