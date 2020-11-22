Danimarka'nın ardından Fransa'da da vizonlar itlaf edildi!

Danimarka’da bir süre önce korona-virüse rastlanan Vizonların panik yaratmasıyla birlikte binlerce vizon telef edilmişti. Danimarka’dan sonra Fransa’nın Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda Covid-19 görülmesi büyük paniğe sebep olurken virüs nedeniyle bin tanesinin itlaf edildiği belirtildi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AÇIKLADI

Vizonlardan elde edilen ürünlerinde imha edilerek yok edildiği ifadelerinde bulunan ülkenin 3 farklı çiftlikte daha virüs tespit çalışmalarının yapıldığı söylendi.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, Danimarka başta olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda covid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.Vizonlardaki korona-virüslerde daha önce görülmeyen mutasyon oluşumun olduğu açıklandı.



VİZONLAR NASIL HAYVANLARDIR

Vizonlar sansargiller ailesinden olan bir gelincik türü olarak bilinirken genellikle değerli kürkleri için yetiştiriliyor.