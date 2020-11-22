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Danimarka'nın ardından Fransa'da da vizonlar itlaf edildi!

Danimarka'nın ardından Fransa'da, ilk defa vizonlarda yeni tip korona-virüse (Covid-19) rastlandığı bildirildi.

22 Kasım 2020 Pazar 23:58
Danimarka'nın ardından Fransa'da da vizonlar itlaf edildi!
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Danimarka’da bir süre önce korona-virüse rastlanan Vizonların panik yaratmasıyla birlikte binlerce vizon telef edilmişti. Danimarka’dan sonra Fransa’nın Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda Covid-19 görülmesi büyük paniğe sebep olurken virüs nedeniyle bin tanesinin itlaf edildiği belirtildi.


Vizonlardan elde edilen ürünlerinde imha edilerek yok edildiği ifadelerinde bulunan ülkenin 3 farklı çiftlikte daha virüs tespit çalışmalarının yapıldığı söylendi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AÇIKLADI

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, Danimarka başta olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda covid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.Vizonlardaki korona-virüslerde daha önce görülmeyen mutasyon oluşumun olduğu açıklandı.

VİZONLAR NASIL HAYVANLARDIR

Vizonlar sansargiller ailesinden olan  bir gelincik türü olarak bilinirken genellikle değerli kürkleri için yetiştiriliyor.



Son Güncelleme: 22.11.2020 23:58
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Anahtar Kelimeler:
FransaVizonKorona-virüs
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