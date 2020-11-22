Danimarka'nın ardından Fransa'da da vizonlar itlaf edildi!

Danimarka’da bir süre önce korona-virüse rastlanan Vizonların panik yaratmasıyla birlikte binlerce vizon telef edilmişti. Danimarka’dan sonra Fransa’nın Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda Covid-19 görülmesi büyük paniğe sebep olurken virüs nedeniyle bin tanesinin itlaf edildiği belirtildi.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AÇIKLADI
Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, Danimarka başta olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda covid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.Vizonlardaki korona-virüslerde daha önce görülmeyen mutasyon oluşumun olduğu açıklandı.
VİZONLAR NASIL HAYVANLARDIR
Vizonlar sansargiller ailesinden olan bir gelincik türü olarak bilinirken genellikle değerli kürkleri için yetiştiriliyor.