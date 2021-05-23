Danimarka’da Hindistan mutasyonu görüldü

Komşu olduğu ülkelerin aksine koronavirüsün üçüncü dalgasına yakalanmayan Danimarka, Aralık 2020’de tedbirleri arttırmış, vaka ve ölüm sayılarının iyice düşmesi ile Nisan 2021’in sonlarına doğru tedbirleri gevşeterek normalleşme adımları atmaya başlamıştı. Ancak Danimarka’da bugün virüsün Hindistan mutasyonunun görüldüğü tespit edildi.

Nüfusun Dörtte Biri Aşılandı

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, yaptığı açıklamada, Kovid-19’un Hindistan varyantının Glostrup şehrinin bir konut bölgesinde tespit edildiğini belirtti. Şehrin belediye başkanı ile bu konu hakkında temas kurduklarını söyleyen Bakan Heunicke, mutasyonun görüldüğü bölgede belediye personelinin ev ev gezerek insanlara test yapması ricasında bulunduğunu vurguladı.

Danimarka’nın Devlet Televizyonu olan DR, Hindistan mutasyonunun İngiltere mutasyonundan daha bulaşıcı olduğunu bildirdi. İlk aşının başladığı 27 Aralık 2020 tarihinden beri ülkede nüfusun neredeyse dörtte biri aşılanmış durumda. Tam sayı ise 1 milyon 822 bin 2 kişi olarak açıklandı.