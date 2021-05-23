İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Danimarka’da Hindistan mutasyonu görüldü

Tüm dünyada koronavirüs ile mücadele sürerken, Danimarka’da ‘’çift mutant’’ olarak bilinen Hindistan mutasyonu görüldü. Mutasyonun Glostrup şehrinde tespit edildiği açıklandı.

23 Mayıs 2021 Pazar 16:18
Danimarka’da Hindistan mutasyonu görüldü
Takip Et:

Komşu olduğu ülkelerin aksine koronavirüsün üçüncü dalgasına yakalanmayan Danimarka, Aralık 2020’de tedbirleri arttırmış, vaka ve ölüm sayılarının iyice düşmesi ile Nisan 2021’in sonlarına doğru tedbirleri gevşeterek normalleşme adımları atmaya başlamıştı. Ancak Danimarka’da bugün virüsün Hindistan mutasyonunun görüldüğü tespit edildi.

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, yaptığı açıklamada, Kovid-19’un Hindistan varyantının Glostrup şehrinin bir konut bölgesinde tespit edildiğini belirtti. Şehrin belediye başkanı ile bu konu hakkında temas kurduklarını söyleyen Bakan Heunicke, mutasyonun görüldüğü bölgede belediye personelinin ev ev gezerek insanlara test yapması ricasında bulunduğunu vurguladı.

Nüfusun Dörtte Biri Aşılandı

Danimarka’nın Devlet Televizyonu olan DR, Hindistan mutasyonunun İngiltere mutasyonundan daha bulaşıcı olduğunu bildirdi. İlk aşının başladığı 27 Aralık 2020 tarihinden beri ülkede nüfusun neredeyse dörtte biri aşılanmış durumda. Tam sayı ise 1 milyon 822 bin 2 kişi olarak açıklandı.

 


Son Güncelleme: 23.05.2021 16:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DanimarkaKoronavirüsHindistan Mutasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizisi çekim yerleri ve mekanları
Rüyada ikiz bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada ikiz bebek görmenin anlamı
Benim Adım Melek final mi oluyor? Dizinin oyuncuları kimlerdir?
Süper Lig yayın hakları ihalesi ne zaman yapılacak? S Sport ve Netflix ihaleye girecek mi?
Kırmızı Oda 38. bölüm full izle tek parça! TV 8
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Mayıs 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 24 Mayıs 2021 Pazartesi
TRT 1 yeni dizisi Mendirman Celaleddin dizi oyuncuları ve dizi konusu
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2021
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.