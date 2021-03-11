İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti

Danimarka hükümeti AstraZeneca aşısını kara listeye aldı!

Danimarka hükümeti tarafından alınan bir kararla koronavirüs salgına karşı geliştirilen AstraZeneca aşısı kara listeye alındı.

11 Mart 2021 Perşembe 17:18
Danimarka hükümeti AstraZeneca aşısını kara listeye aldı!
Takip Et:

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen AstraZeneca aşısıyla ilgili Danimarka hükümeti flaş bir karar aldı. Aşıyı kara listeye alma kararı verilirken karar gerekçe olarak ise aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğu gösterildi.

AstraZeneca aşısı için çalışmalar tamamlandıktan sonra Estonya, Lüksemburg, Letonya, Litvanya ve Avusturya gibi ülkelerde başlayan aşılamalar sonrasında kişiler üzerinde kan pıhtılaşması yaptığı yönünde görülen sonuçlar üzerine aşılama çalışmalarını durdurma kararı alınmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası Danimarka hükümeti de bu karar katıldı ve aşının kara listeye alınarak uygulamasının durdurulduğu bildirildi. Kararı Danimarka Sağlık Bakanlığı duyurdu.

AstraZeneca aşısının bazı kişiler üzerinde kan pıhtılaşmasına neden olması nedeniyle aşısının kullanımının geçici olarak askıya aldığının belirtildiği açıklamada, askıya alma işleminin gelen şikayetlerin değerlendirilmeye alınması sonrası önlem amaçlı alındığı ifade edildi. Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında gelen bilgilerin teyitleriyle birlikte erken önlem almak istedikleri için bu kararın alındığını söylediği bildirildi.



Son Güncelleme: 11.03.2021 17:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DanimarkaKara ListeAstraZeneca AşısıKan Pıhtılaşması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otobüs Bolivya'da uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı!
Otobüs Bolivya'da uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı!
Papa’nın Irak gezisi programı nedir? İlk defa bir Papa Irak'ı ziyaret edecek
Papa’nın Irak gezisi programı nedir? İlk defa bir Papa Irak'ı ziyaret edecek
ABD'den Navalny'ın zehirlenmesine ilişkin Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım kararı alındı
ABD'den Navalny'ın zehirlenmesine ilişkin Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım kararı alındı
71. Berlin Film Festivali'ne çevrimiçi şekilde başlandı! Festival'in tarihleri ve detayları neler?
71. Berlin Film Festivali'ne çevrimiçi şekilde başlandı! Festival'in tarihleri ve detayları neler?
Cemal el-Cemel kimdir? Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel nereye kayboldu, tutuklandı mı, öldürüldü mü?
Cemal el-Cemel kimdir? Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel nereye kayboldu, tutuklandı mı, öldürüldü mü?
Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip öldü mü? Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu nedir?
Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip öldü mü? Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu nedir?

Popüler Haberler

Masumiyet 4. yeni bölüm fragmanı 17 Mart 2021 Çarşamba
2021 Arnavutluk asgari ücret ne kadar?
Arif Verimli Müge Anlı'dan neden ayrıldı? Arif Hoca yok mu?
A101 dizlik dirseklik koruyucu set özellikleri
A101 Dart seti nasıl, alınır mı?
Block Adası’nın Gizemi film konusu ve oyuncuları
Akrep Fikret öldü mü? Bekir Aksoy Akrep dizisinden ayrılıyor mu?
Kanada asgari ücret ne kadar? 2021 Kanada yaşam şartları nasıl?
İŞKUR 11 Mart 2021 Perşembe tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
Lağvetmek sözü ne demek? Lağvetmek anlamı nedir?
Exatlon Challenge Türkiye hangi kanalda yayınlanacak? Yayın tarihi ve kanalı belli oldu!
3 Bin TL, 5 Bin TL ve 10 Bin TL Kamu bankaları Destek kredisi sonuç sorgulama ve öğrenme ekranı
İzmir - Aliağa - Çandarlı - Bergama Otoyol kullanım ücretleri
2021/5 Bedeli SGK tarafından geri ödenen ilaçlar hangileridir?
Klostrofobi nedir? Klostrofobi belirti ve bulguları
Gelinim Mutfakta puan tablosu 11 Mart 2020 Perşembe
Kanunsuz Topraklar dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Şartlı eğitim yardımı ile kız çocuklarına 75 erkek çocuklarına 50 TL burs
Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? EXXEN Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncuları
Bugün hangi maçlar var 11 Mart 2021 maç programı
Bim Polosmart taşınabilir şarj aleti ürün yorumları ve incelemeleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.