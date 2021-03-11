Danimarka hükümeti AstraZeneca aşısını kara listeye aldı!

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen AstraZeneca aşısıyla ilgili Danimarka hükümeti flaş bir karar aldı. Aşıyı kara listeye alma kararı verilirken karar gerekçe olarak ise aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğu gösterildi.

AstraZeneca aşısı için çalışmalar tamamlandıktan sonra Estonya, Lüksemburg, Letonya, Litvanya ve Avusturya gibi ülkelerde başlayan aşılamalar sonrasında kişiler üzerinde kan pıhtılaşması yaptığı yönünde görülen sonuçlar üzerine aşılama çalışmalarını durdurma kararı alınmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası Danimarka hükümeti de bu karar katıldı ve aşının kara listeye alınarak uygulamasının durdurulduğu bildirildi. Kararı Danimarka Sağlık Bakanlığı duyurdu.

AstraZeneca aşısının bazı kişiler üzerinde kan pıhtılaşmasına neden olması nedeniyle aşısının kullanımının geçici olarak askıya aldığının belirtildiği açıklamada, askıya alma işleminin gelen şikayetlerin değerlendirilmeye alınması sonrası önlem amaçlı alındığı ifade edildi. Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında gelen bilgilerin teyitleriyle birlikte erken önlem almak istedikleri için bu kararın alındığını söylediği bildirildi.