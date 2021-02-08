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Danimarka Başbakanından temizlik pozu!

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in son yaptığı paylaşım dikkat çekti. Ev temizliğinde cam silerken pozunu paylaşan Danimarka Başbakanının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 21:20
Danimarka Başbakanından temizlik pozu!
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım pek çok kişi tarafından beğenildi. Danimarka Başbakanı Frederiksen hafta sonunu evinde geçirirken temizlik yaptığı görselleri sosyal medya hesabından paylaştı. Cam sildiği pozunu paylaşan Danimarka başbakanının paylaşımı büyük ilgi gördü.

2015 Hazirandan beri Danimarka Sosyal Demokrat Parti lideri Mette Frederiksen Danimarka’nın başbakanlığını yürütüyor. Hafta sonunda yaptığı temizliği paylaşan Başbakan ‘Hafta sonu ve kış güneşi. Geçtiğimiz aylarda pencereleri temizlemek için çok fazla zaman olmadığını anladım. İyi Pazarlar’ notu ile yaptığı paylaşım büyük beğeni aldı.

Temizlik pozu

Sempatik tavırları ve eğlenceli paylaşımları sosyal medyada dikkat çeken Danimarka Başbakanı Frederiksen sık sık öz çekim yaparak gezip gördüğü yerleri takipçilerine sunuyor. Ülke tarihinin en genç başbakanı olan Frederiksen ev hallerini de sık sık takipçilerine açıyor.

 



Son Güncelleme: 08.02.2021 21:20
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Anahtar Kelimeler:
DanimarkaBaşbakanMette FrederiksenTemizlikCam SilmePaylaşım
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