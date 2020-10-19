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Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ne durumda? Kaç yerleşim yeri kurtarıldı? Dağlık Karabağ son durum haritası

Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak isteyen Dağlık Karabağ'da Azeybaycan ne durumda ve kaç yerleşim yerinin kurtarıldığı araştırılıyor. İşte güncel Dağlık Karabağ son durum haritası.

19 Ekim 2020 Pazartesi 19:22
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ne durumda? Kaç yerleşim yeri kurtarıldı? Dağlık Karabağ son durum haritası
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Azerbaycan, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını geri alabilmek için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ermenistan, kendisine ait olan toprakları işgalden kurtarmak isteyen Azerbaycan’a yönelik sivil saldırılarını da devam ettiriyor. Azeri Türkü sivillerini hedef alan Ermenistan, Gence’ye düzenlediği saldırılarda da bir okulu hedef almış ve basın mensuplarının can güvenliğini de tehlikeye atmıştı.

İşte Dağlık Karabağ haritası



Son Güncelleme: 19.10.2020 19:22
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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanDağlık Karabağ
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