Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ne durumda? Kaç yerleşim yeri kurtarıldı? Dağlık Karabağ son durum haritası

İşte Dağlık Karabağ haritası

’ın işgali altındaki topraklarını geri alabilmek için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ermenistan, kendisine ait olan toprakları işgalden kurtarmak isteyen Azerbaycan’a yönelik sivil saldırılarını da devam ettiriyor. Azeri Türkü sivillerini hedef alan Ermenistan, Gence’ye düzenlediği saldırılarda da bir okulu hedef almış ve basın mensuplarının can güvenliğini de tehlikeye atmıştı.