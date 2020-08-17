Dağ sıçanı yiyen adam hıyarcıklı vebaya yakalandı! 22 kişi karantinada

Moğolistan’da 37 yaşındaki bir adamın hıyarcıklı vebaya yakalanması sonucu hastaneye kaldırıldı.Dağ sıçanı yemesi sonucu hıyarcıklı vebaya yakalandığı saptanan kişi ile yakın temasta bulunan 22 kişi de karantina altına alındı.

Bu yıl 12 veba vakasının kayıtlara geçtiği ülkede yetkililer dağ sıçanı avlanılmamasını ve yenilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Dağ sıçanı avlamanın yasak olduğu ülkede uyarılara uymayan bir çok kişi çıkıyor.

İnsandan insana bulaşmayan ama hayvanlara pireler yoluyla bulaşan bu hastalığın oldukça tehlikeli olduğu 14. YY’da bu hastalıktan 200 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği söyleniyor.

