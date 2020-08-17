İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili bir şekilde Ti'ye aldı
Son Dakika
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili...

Dağ sıçanı yiyen adam hıyarcıklı vebaya yakalandı! 22 kişi karantinada

Moğolistan'da yediği dağ sıçanı sonrası hıyarcıklı vebaya yakalanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.Yakın temasta bulunduğu 22 kişi de karantina altına alındı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:17
Dağ sıçanı yiyen adam hıyarcıklı vebaya yakalandı! 22 kişi karantinada
Takip Et:

Moğolistan’da 37 yaşındaki bir adamın hıyarcıklı vebaya yakalanması sonucu hastaneye kaldırıldı.Dağ sıçanı yemesi sonucu hıyarcıklı vebaya yakalandığı saptanan kişi ile yakın temasta bulunan 22 kişi de karantina altına alındı.


Bu yıl 12 veba vakasının kayıtlara geçtiği ülkede yetkililer dağ sıçanı avlanılmamasını ve yenilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Dağ sıçanı avlamanın yasak olduğu ülkede uyarılara uymayan bir çok kişi çıkıyor.

İnsandan insana bulaşmayan ama hayvanlara pireler yoluyla bulaşan bu hastalığın oldukça tehlikeli olduğu 14. YY’da bu hastalıktan 200 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği söyleniyor.



Son Güncelleme: 17.08.2020 19:02
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüm uyarılara rağmen açılan gece klübü 500 kişiye korona bulaştırdı
Tüm uyarılara rağmen açılan gece klübü 500 kişiye korona bulaştırdı
Fransa'da korona virüs alarm! Ülkede vaka sayılarındaki artış korkutuyor
Fransa'da korona virüs alarm! Ülkede vaka sayılarındaki artış korkutuyor
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
Suriye Başkanı Esad, konuşma sırasında fenalık geçirdi
Suriye Başkanı Esad, konuşma sırasında fenalık geçirdi
ABD'nin Baltimore kentinde son dakika patlama! 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
ABD'nin Baltimore kentinde son dakika patlama! 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Yunanistan'ın Türkiye'nin Navtex ilanına yaptığı yeni açıklama dikkat çekti!
Yunanistan'ın Türkiye'nin Navtex ilanına yaptığı yeni açıklama dikkat çekti!

Popüler Haberler

Esnaf pandemi borç erteleme süresi uzatıldı!
TRT 1 Tövbeler Olsun kaç bölüm sürecek, ne zaman final yapacak?
Spor kıyafeti alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 17 Ağustos 2020 Pazartesi Kyk bursu ayın kaçında yatar?
TOKİ kredisi veren bankalar hangileri? TOKİ konut kredisi veren bankalar ve şartları
Çukur 4. Sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Yeni Volvo XC90 teknik özellikleri ve teknolojik özellikleri açıklandı!
Ağustos 2020 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar
Diş ipi kullanımı nasıl olmalıdır, ne zamanlar kullanılmalıdır?
2020 Yılı Baba Vanga kehanetleri neler? Dile getirdiği kehanetlerle ünlü Kahin Vanga 2020 kehanetleri
Final okulları bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? ne zaman açıklanacak?
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden online yapılacak
2020 Steam indirimleri gün ve tarihleri
DGS sınavı ne zaman yapılacak? 2019-DGS sınav giriş belgesi sorgulama
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Beyaz Show yayın tarihi belli oldu mu? 2020 Beyaz show hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Türk Telekom 10 GB intenet kampanyası katılım şartları ve detayları
Emlak vergisinden muafiyet şartları ve geri ödeme alma işlemleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.