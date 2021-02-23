Daft Punk ayrılığı sebebi ne? Fransız ünlü müzik gurubu Daft Punk neden ayrıldı?

Fransız müzik grubu Daft Punk’ın ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. 28 yıldır birlikte muhteşem işler çıkaran Guy Manuel de Homem Christo ve Thomas Bangalter ikilisinin grubu dağıtması hayranlarını bir hayli üzdü.
Daft Punk neden ayrıldı?
Öte yandan Daft Punk grubu 1993 yılında müzik hayatına başlamış ve 1997 yılında çıkardıkları ilk albüm olan Homework ile popülaritesini artırmıştı. Grubun son çıkan albümü Random Access Memories ise son on yılın en çok satan dans müziği albümü olmuştu.
Son Güncelleme: 23.02.2021 01:43