Daft Punk ayrılığı sebebi ne? Fransız ünlü müzik gurubu Daft Punk neden ayrıldı?

Fransız müzik grubu Daft Punk’ın ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. 28 yıldır birlikte muhteşem işler çıkaran Guy Manuel de Homem Christo ve Thomas Bangalter ikilisinin grubu dağıtması hayranlarını bir hayli üzdü.

Daft Punk neden ayrıldı?

28 yıllık müzik serüvenlerini sonlandırdıklarını açıklayan Daft Punk grubunun ayrılık nedeni oldukça merak ediliyor. Basına sızan haberler doğrultusunda ikilinin arasında para nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı ve grubu dağıttıkları iddia edildi. Ancak Daft Punk tarafından ayrılığa ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Daft Punk grubu 1993 yılında müzik hayatına başlamış ve 1997 yılında çıkardıkları ilk albüm olan Homework ile popülaritesini artırmıştı. Grubun son çıkan albümü Random Access Memories ise son on yılın en çok satan dans müziği albümü olmuştu.