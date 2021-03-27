Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD Başkanı Biden'dan İklim Zirvesi daveti

ABD Başkanı Joe Biden, hazırladığı bir davet mektubu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 22 ve 23 Nisan'da gerçekleştirilecek olan İklim Zirvesi'ne davet etti. 40 ayrı ülkenin liderlerinin bir araya geleceği toplantıda Erdoğan'ın da yer alması istendi.

Belirlenen tarihte online olarak düzenlenecek toplantıyla ilgili Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Biden'ın ev sahipliğinde bulunacağı 'Liderler İklim Zirvesi'ne 40 dünya liderinin davet edildiği belirtilirken, açıklamanın devamında yapılacak olan zirvede dünyada ki iklim değişikliği hakkında daha güçlü bir mücadele içerisine girilmesi ve bu mücadelenin ekonomiye getireceği yararların değerlendirileceği ifade edildi.

İklim Zirvesi konferansına ise Başkan Erdoğan'ın yanı sıra, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı belirtilirken, zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi isimlerinde yer alacağı kaydedildi.