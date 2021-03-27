Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD Başkanı Biden'dan İklim Zirvesi daveti

ABD Başkanı Joe Biden, hazırladığı bir davet mektubu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 22 ve 23 Nisan'da gerçekleştirilecek olan İklim Zirvesi'ne davet etti. 40 ayrı ülkenin liderlerinin bir araya geleceği toplantıda Erdoğan'ın da yer alması istendi.
İklim Zirvesi konferansına ise Başkan Erdoğan'ın yanı sıra, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı belirtilirken, zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi isimlerinde yer alacağı kaydedildi.
Son Güncelleme: 27.03.2021 22:19