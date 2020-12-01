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Covid testini yapan hemşirenin canını yakmasından dolayı hasta hemşireye saldırdı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti dünyanın hemen hemen her yerinde görmek mümkün artık bu seferki sağlık şiddeti Cin'den geldi.

01 Aralık 2020 Salı 17:45
Covid testini yapan hemşirenin canını yakmasından dolayı hasta hemşireye saldırdı
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Çin'in Jilin kentinde yaşanan olayda korona-virüs testi için hastaneye giden ve adının Li olduğu öğrenilen bir Çinli kadın test yaptırdığı sırada boğazından sürüntü aldıktan sonra ağrı yaşayınca hemşireyi darp etmeye çalıştı. Hemşireye saldıran Çinli kadın Korona-virüs testi için uygulanan prosedürünün aşırı derecede rahatsız edici olduğunu iddia ederek sağlık görevlisine bağırmaya çağırmaya başladı. Yaşanan olay karşısında şaşkınlık geçiren ne yapacağını bilmeyen sağlık görevlisi ise normal testlerin bu şekilde yapıldığını açıklamaya çalıştı.

Olayın ardından şiddet gören sağlık personeli hastadan şikayetçi olurken, şikayet üzerine Li polis tarafından karakola getirilerek sorgulaması yapıldı.

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 17:45
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanıŞiddet
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