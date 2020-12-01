Covid testini yapan hemşirenin canını yakmasından dolayı hasta hemşireye saldırdı

Çin'in Jilin kentinde yaşanan olayda korona-virüs testi için hastaneye giden ve adının Li olduğu öğrenilen bir Çinli kadın test yaptırdığı sırada boğazından sürüntü aldıktan sonra ağrı yaşayınca hemşireyi darp etmeye çalıştı. Hemşireye saldıran Çinli kadın Korona-virüs testi için uygulanan prosedürünün aşırı derecede rahatsız edici olduğunu iddia ederek sağlık görevlisine bağırmaya çağırmaya başladı. Yaşanan olay karşısında şaşkınlık geçiren ne yapacağını bilmeyen sağlık görevlisi ise normal testlerin bu şekilde yapıldığını açıklamaya çalıştı.

Olayın ardından şiddet gören sağlık personeli hastadan şikayetçi olurken, şikayet üzerine Li polis tarafından karakola getirilerek sorgulaması yapıldı.